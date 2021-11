Interesuje cię ślubna tematyka? Zaglądaj na stronę Gazeta.pl

Karolina Pisarek dopiero niedawno się zaręczyła, a już planuje ślub i wesele. Pomysłów ma sporo! Wybrała też datę ceremonii, ale pojawił się wielki dylemat!

Karolina Pisarek szykuje się do ślubu. Zdradziła szczegóły

Karolina Pisarek już od dłuższego czasu informowała, że jest w związku, ale nie chciała zdradzać, kim jest jej partner. Wreszcie, w wakacje zaczęła go pokazywać w mediach społecznościowych. Tam też poinformowała, że lecą na wspólny wypoczynek na Malediwy. Tam ukochany modelki poprosił ją o rękę i para wróciła do Polski jako narzeczeństwo.

Nie tracą czasu i już planują ślub. Ceremonia ma odbyć się za rok, chociaż Pisarek nie chce zdradzać szczegółów. Zaznacza jednak, że zależy jej na dobrej pogodzie, dlatego ona i jej partner zdecydowali, że pobiorą się latem. Zapowiedziała, że zaproszenia już się drukują.

Nie chcę zdradzić dokładnej daty, dlatego że uważam, że to powinno być zaskoczenie. To jest nasza data i nie chciałabym czuć presji, że cały świat wie, że tego i tego dnia bierzemy ślub i wyczekuje. Chcę zatrzymać ten dzień dla siebie, a jak przyjdzie ten czas, to o tym powiemy - wyznała w rozmowie z Plejadą.

W związku z tym, że do ślubu i wesela został niespełna rok, to modelka już planuje całą zabawę i miejsce, w którym się ona odbędzie. Modelka zastanawiała się nad kolorem ślubnych dekoracji. Ma pomysł na zielony bądź różowy wystrój. Zapewnia, że będzie to zaskoczenie, bo dominować będzie ulubiony kolor Rogera.



Nie zabrakło pytania o suknię ślubną, czyli coś, co jest chyba najważniejszą kwestią dla przyszłej panny młodej. Karolina Pisarek nie ukrywa, że tutaj ma spory problem. Sukien jest tak dużo, że nie może zdecydować się, którą wybrać.

Tiulowa? Chyba nie. Poszłabym chyba w "syrenkę", bo zawsze mi się taka marzyła, i długi tren... Jeszcze wybieram sukienkę, bo jest tyle pięknych sukienek, że nie da rady wybrać ot tak. To chyba największy mój dylemat, jeśli chodzi o ten dzień - wyjaśniła.

Zapewne wszystkiego dowiemy się dopiero, kiedy już wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik. Myślicie, że może być to jeden z głośniejszych ślubów wśród celebrytów?

