Anna Wendzikowska często pokazuje, jak się urządziła. Kadry z jej domu wyglądają jak z katalogu. Wszystko jest dokładnie przemyślane i spójne. Tym razem dziennikarka zabrała obserwatorów do swojej sypialni.

Anna Wendzikowska pokazała swoją sypialnię

Anna Wendzikowska może pochwalić się dwupoziomowym mieszkaniem. Jego wnętrze jest utrzymane w jasnych barwach - biele, beże i szarości. W niektórych pomieszczeniach pojawiły się czarne dodatki. Całość prezentuje się niezwykle nowocześnie, ale też elegancko. Sypialnia gwiazdy TVN-u, jak można się domyślać, jest spójna z resztą mieszkania.

Dziennikarka postanowiła zrobić porządki w ubraniach i przy okazji zaprezentowała, jak wygląda miejsce, w którym śpi. Znalazło się tam wielkie łoże oraz szafy do samego sufitu, które są przepełnione ubraniami. Sypialnia jest w odcieniach szarości i mogłoby się wydawać, że jest "chłodna". To miejsce ocieplają materiały - zasłony, narzuta czy wykładzina dywanowa. Na parapecie pod oknem, przez które wpada do pokoju bardzo dużo światła, znalazło się kilka kwiatów, dzięki którym jest przyjemnie.

Wendzikowska zapowiedziała, że pozbywa się części ubrań, a dochód ze sprzedaży przekaże na fundację Martyny Wojciechowskiej.

Jesteście "team chomikuję" czy "team wyrzucam/oddaję"? Ja lubię raz na jakiś czas oczyścić swoją przestrzeń i to, czego nie nosze czy nie używam, wyrzucam albo puszczam dalej w świat. Moja szafa może nie wydawać się pusta, ale niech was nie zwiodą pozory. Pozbyłam się 2/3 jej zawartości - napisała.

Podoba Wam się sypialnia Anny Wendzikowskiej?

