Rafał Maserak ma za sobą intensywne treningi do "Tańca z Gwiazdami". W minionej edycji trenował do samego końca, by jak najlepiej przygotować Kajrę do finału tanecznego show. Ostatecznie nie udało im się wygrać Kryształowej Kuli, jednak zdecydowanie należy im się chwila wytchnienia. W związku z tym tancerz wraz z rodziną postanowił wyjechać i odpocząć. Niestety, na drogę wyskoczył im łoś.

Rafał Maserak miał wypadek. Opublikował zdjęcie samochodu. Wiadomo, jak czuje się jego rodzina

Rafał Maserak nie zdradził, dokąd wybiera się z rodziną, jednak pokazał na InstaStories przykre ujęcie. Okazuje się, że przed jego auto wyskoczył łoś i najprawdopodobniej doszło do zderzenia. Na miejsce przyjechała laweta. Tancerz uspokoił obserwatorów i wyznał, że on i jego bliscy mają się dobrze.

Miało być tak pięknie, miał być odpoczynek, a tu niestety łoś pokrzyżował plany. Na szczęście nic nam się nie stało - napisał na InstaStories.

Rafał Maserak - życie prywatne

Rafał Maserak od kilku lat związany jest z Małgorzatą Lis. Para w marcu ubiegłego roku została rodzicami. Na świat przyszedł chłopiec, który dostał na imię Leonard. Tancerz dość rzadko zamieszcza fotografie z ukochaną, ale zdjęcia z synem publikuje bardzo często. Widać, że maluch stał się oczkiem w głowie ojca.

