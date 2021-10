Julia Wieniawa o kręceniu scen łóżkowych. Ma swoje wymagania. "Zawsze się denerwuję"

Chcesz poznać więcej szczegółów ze świata filmowego i pracy na planach zdjęciowych? Zaglądaj na stronę Gazeta.pl

Kręcenie scen łóżkowych dla wielu aktorów jest dość stresującym momentem w pracy. Coraz częściej słyszy się o tym, że na wielu planach zdjęciowych są zatrudniani koordynatorzy scen intymnych. Ich zadaniem jest rozmawianie z aktorami oraz scenarzystami i czuwanie, by podczas jej kręcenia nie zostały przekroczone żadne granice. A jak Julia Wieniawa radzi sobie z takimi ujęciami?

Julia Wieniawa o kręceniu scen łóżkowych. Ma swoje wymagania

Julia Wieniawa ma za sobą dwie filmowe sceny intymne. Pierwszą z nich zagrała w serialu "Zawsze warto", a także w filmie Patryka Vegi "Small World", w którym nie brakuje scen seksu. Przyznała, że nie jest to dla niej komfortowa sytuacja, ale wie, że na tym niekiedy polega jej praca, więc stara się odłożyć emocje na bok.

Zawsze się denerwuje, żeby trafić na partnera filmowego, który w fajny sposób też cię potraktuje i nie będzie jakichś podtekstów, seksistowskich żartów podczas planu. Wtedy sprawia to, że ja się czuję niekomfortowo. Na szczęście w swojej karierze udało mi się trafić na ludzi, którzy są naprawdę w porządku. Nigdy nie było przekroczonej granicy, wydaje mi się - powiedziała w rozmowie z portalem Pomponik.pl

Przyznała też, że w momencie kręcenia tak intymnych scen prosi, by na planie ograniczono liczbę przebywających tam ludzi i aby w pomieszczeniu znajdowały się jedynie niezbędne osoby, np. reżyser, operator i oświetleniowiec. Przed każdą tego typu sceną rozmawia też z filmowym czy serialowym partnerem, aby wszystko ustalić tak, by nie dochodziło do niezręcznych momentów.

To jest niekomfortowe. Ale jak się dobrze człowiek dogada z drugim aktorem i wszystko jest bardzo przemyślane i nie ma tam za dużo czasu na spontaniczność, kiedy mogę się przestraszyć, że ktoś jakąś granicę przekracza, to jest okej - dodała.

Wygląda na to, że choć celebrytka ma na koncie zaledwie dwie takie sceny, to dobrze przepracowała sobie podejście do nich.

