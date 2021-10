Więcej artykułów na temat Seleny Gomez znajdziesz na Gazeta.pl

Selena Gomez długo nie mogła znaleźć szczęścia w miłości. Po burzliwym związku z Justinem Bieberem związała się z The Weekndem. Relacja ta również nie przetrwała próby czasu i para rozstała się w 2017 roku. Od tego czasu 29-letnia gwiazda skupia się wyłącznie na pracy. Okazuje się, że być może w życiu aktorki pojawiła się osoba, która skradła jej serce. Jeżeli wierzyć najnowszym doniesieniom z mediów społecznościowych, to Selena Gomez randkuje z Chrisem Evansem.

Czy Selena Gomez i Chris Evans są parą?

Plotki o tym, że Gomez i Evans zaczęli się spotykać, pojawiły się po raz pierwszy na Twitterze. Niektórzy fani twierdzili, że 29-letnia piosenkarka i 40-letni aktor byli rzekomo widziani, opuszczając to samo studio w Los Angeles. Dodatkowo Chris ostatnio zaczął śledzić Selene na Instagramie, niestety aktorka nie odwzajemniła tego.

Selena Gomez, Chris Evans Screen: Instagram/@selenagomez

Selena Gomez, Chris Evans Screen: Instagram/@chrisevans

Uwagę internautów przykuło również nagranie, które pojawiło się na TikToku aktora. Chris Evans opublikował wideo, na którym widać, jak gra na pianinie. Zdaniem jednej z użytkowniczek aplikacji, na pokrywie instrumentu odbija się Selena Gomez. A skoro to ona filmowała Evansa, to może być dowód na to, że się spotykają.

Selena Gomez od dawna podkochuje się Chrisie Evansie

W 2015 roku w programie "Watch What Happens Live" Selena Gomez powiedziała, że Chris Evans zwrócił jej uwagę, co więcej wyznała, że podkochuje się w aktorze.

Poniekąd podkochuję się w Chrisie Evansie. Czy on nie jest słodki? Jest bardzo uroczy - powiedziała.

Z pewnością już wkrótce przekonamy się, czy przypuszczenia fanów są prawdziwe. Na Twitterze pojawiły się nawet wspólne zdjęcia, które stworzyli kreatywni internauci.