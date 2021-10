Chcesz wiedzieć więcej o związkach i relacjach gwiazd i celebrytów? Zaglądaj na Gazeta.pl

Doda i Max Hodges na wspólnych wakacjach

W listopadzie ubiegłego roku okazało się, że Doda wakacje w Turcji spędziła nie tylko z koleżanką, ale też Maxem Hodgesem, amerykańskim aktorem, piosenkarzem i modelem. Zdradzić ich miały niemal identyczne zdjęcia publikowane w tym samym czasie na Instagramie. Okazało się, że na profilu Amerykanina już wcześniej pojawiały się zdjęcia z polską artystką. W sierpniu dodał fotografię zrobioną na wyspie na Zatoce Meksykańskiej, ale ich znajomość najpewniej zaczęła się jeszcze wcześniej. Ponad rok temu Max wstawił ich pierwsze wspólne zdjęcie zrobione w Londynie.

Jednak to listopadowy post Maxa wywołał spore poruszenie. Na zdjęciu widać muzyka, który całuje kobietę do złudzenia przypominającą Rabczewską. W opisie pojawiła się sugestia, że para jest zaręczona! Wówczas Doda nie odpisała na naszą wiadomość, w której prosiliśmy, by odniosła się do sprawy.

Doda jest singielką

Kilka miesięcy później, bo w czerwcu 2021 roku, Doda ogłosiła, że od roku jest singielką i czeka na rozwód z Emilem Stępniem. Wówczas powróciły domysły internautów, czy artystkę łączy coś więcej z zagranicznym aktorem. Fani Doroty Rabczewskiej nie przestawali jej zasypywać pytaniami. Ona w końcu zabrała głos i w rozmowie z reporterką "Party" powiedziała, że nie jest gotowa na nowy związek. Nawiązała jednak do Hodgesa.

Poznaliśmy się bardzo dawno temu. Kiedyś opowiem tę historię, ona jest bardzo fajna, nawet na film - wyznała.

Z czasem Doda i Max coraz częściej pokazywali się w mediach społecznościowych. Aktor odwiedził już kilka razy piosenkarkę. Wspólnie zwiedzali Warszawę, wybrali się na Mazury, a także pojechali w rodzinne strony Doroty, gdzie Max miał okazję poznać rodziców Rabczewskiej. Doda uczyła go także polskich słówek. Każdy z kolejnych wpisów Dody tylko podgrzewał zainteresowanie tą dwójką.

Doda i Max jednak razem

Na początku października Doda zorganizowała na Instagramie konferencję prasową, podczas której odpowiadała na pytania odnośnie zamieszania związanego z Emilem Stępniem i filmem "Dziewczyny z Dubaju". Wówczas wspomniała o amerykańskim modelu, o którym mówiła "mój Max".

Jeszcze tego samego miesiąca Doda i Max Hodges zaliczyli pierwsze wspólne wyjście na oficjalną imprezę. Zjawili się na Wielkiej Gali Gwiazd Plejady, gdzie artystka wręczała jedną z nagród. Choć na ściance pozowała sama, to za kulisami spędzała sporo czasu z Maxem. Nie szczędzili sobie czułości.

Widać, że Doda świetnie czuje się w towarzystwie Maxa, więc nie pozostaje nic innego, jak życzyć szczęścia i trzymać kciuki za ich relację.

