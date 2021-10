Więcej artykułów na temat Cristiano Ronaldo i jego partnerki przeczytasz na Gazeta.pl

Kilka dni temu Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez podzielili się z internautami szczęśliwą nowiną. Para poinformowała, że wkrótce ich rodzina się powiększy. 36-letni piłkarz i dziewięć lat młodsza modelka wychowują już razem czwórkę dzieci. Co jeszcze wiemy na temat kobiety, która skradła serce Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodriguez to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk światowego show-biznesu

Partnerka Cristiano Ronaldo urodziła się 27 stycznia 1994 roku w Buenos Aires. Jej matka jest Hiszpanką, a ojciec Argentyńczykiem. Kiedy Georgina Rodriguez miała rok, całą rodziną wrócili do Hiszpanii i przeprowadzili się do niewielkiego miasteczka Jaca, w prowincji Huesca.

W wieku pięciu lat Rodriguez rozpoczęła przygodę z baletem. Za namową koleżanek wraz z siostrą zaczęły uczęszczać na lekcje. Georgina doskonale odnalazła się w tej dyscyplinie, bez trudu zdawała wszystkie egzaminy, a taniec stał się jej wielką pasją.

Mając 17 lat, postanowiła wyprowadzić się z domu rodzinnego i rozpocząć nowy etap w życiu. Marzeniem Georginy Rodriguez była przeprowadzka do Madrytu. Dziewczyna doskonale zdawała sobie sprawę, że musi odłożyć trochę pieniędzy, by móc utrzymać się w stolicy Hiszpanii. Na początku pracowała jako kelnerka w miasteczku Huesca. Cel udało się zrealizować dwa lata później, jako 19-latka trafiła do wymarzonego miasta.

Jak Cristiano Ronaldo poznał Georginę Rodriguez?

W pierwszych latach pobytu w Madrycie Georgina Rodriguez pracowała jako sprzedawczyni w sklepie Massimo Dutti. Chcąc się rozwijać, doszła szybko do wniosku, że musi popracować nad swoim angielskim, dlatego zdecydowała się wyjechać do Wielkiej Brytanii. Przez pewien czas opiekowała się dziećmi jednej z angielskich rodzin w Bristolu. Mając 22-lata, wróciła do Madrytu i zatrudniła się jako asystentka w salonie Gucci. Jak się później okazało, była to jedna z lepszych decyzji w jej życiu, ponieważ właśnie tam poznała Cristiano Ronaldo, gdy ten był jeszcze zawodnikiem Realu Madryt.

To, co przykuło moją uwagę, to jego wzrost, ciało i uroda. Trzęsłam się przed nim, ale zapaliła się iskra - wspominała Georgina Rodriguez.

Kilka dni później ponownie się spotkali. Tym razem na imprezie innej firmy, gdzie mogli w luźnej atmosferze porozmawiać. Od tego czasu rozpoczęło się ich płomienne uczucie. Na pierwszą randkę wybrali się do Disneylandu w Paryżu. Na tę okazję napastnik Realu Madryt założył nawet perukę. Jego zabiegi na nic się nie zdały, wszyscy rozpoznali bez problemu najbardziej popularnego piłkarza świata.

Oficjalnie po raz pierwszy pokazali się razem w styczniu 2017 roku na gali The Best FIFA Football Awards. Kilka miesięcy później na świat przyszła ich córka o imieniu Alana Martina. Wspólnie wychowują czworo dzieci - w tym troje Cristiano. W 2010 roku na świecie pojawił się Cristiano Junior, a w 2017 r. surogatka urodziła bliźnięta Eva i Mateo. Obecnie para spodziewa się bliźniąt. Media spekulują, że Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są już po ślubie, tylko nie chcą oficjalnie potwierdzić tej informacji.