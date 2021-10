Więcej artykułów na temat Kourtney Kardashian i Kendall Jenner przeczytasz na Gazeta.pl

Każdego roku w październiku gwiazdy prześcigają się w szalonych pomysłach na najlepsze halloweenowe kostiumy. Jest to najlepszy czas, żeby wykazać się kreatywnością. Królową tego święta jest Heidi Klum, która od lat prezentuje spektakularne przebrania. Członkinie klanu Kardashian-Jenner również są specjalistkami w tej dziedzinie. Jeżeli szukacie pomysłów na kostiumy, to koniecznie zajrzyjcie na Instagramy Kendall Jenner i Kourtney Kardashian, które pochwaliły się stylizacjami.

Kourtney Kardashian i Kendall Jenner są gotowe na Halloween 2021

Siostry Kardashian-Jenner od lat perfekcyjnie przygotowują się do Halloween. Ich stylizacje na to wydarzenie są zawsze szeroko komentowane. W tym roku Kendall Jenner postanowiła wcielić się w rolę panny młodej. Oczywiście nie jest to klasyczne przebranie w białej sukni, celebrytka zdecydowała się na nieco odważniejszą wersję kostiumu.

Kourtney Kardashian zdecydowała się nieco zmienić wizerunek. Na tegoroczne Halloween celebrytka postanowiła przebrać się za Nancy Spungen. Do sieci wrzuciła zdjęcie, na którym ubrana w ręcznik i blond perukę oddaje się w ręce stylistów, którzy pracują nad jej wyglądem.

Domy sióstr Kardashian Jenner na Halloween

Kourtney Kardashian jako pierwsza w rodzinie rozpoczęła dekorowanie posiadłości. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się kilka zdjęć ukazujących przystrojony dom. W jej ślady podążyła Kylie Jenner, celebrytka również pochwaliła się pomysłami na dekoracje. Internauci byli zachwyceni pomysłowością, jaką wykazały się gwiazdy.