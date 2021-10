Chcesz wiedzieć więcej o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów? Zaglądaj na Gazeta.pl

O tym, że Joanna Opozda i Antek Królikowski spodziewają się dziecka, portale pisały od bardzo długiego czasu. Sami zainteresowani nie zabierali głosu w tej sprawie. Z czasem w mediach pojawiło się wiele doniesień na temat aktorki i nieporozumień pomiędzy członkami jej rodziny. W związku z tym Joanna Opozda, która poczuła się dotknięta publikacjami, wydała oświadczenie. Poinformowała wówczas, że faktycznie wraz z mężem oczekują dziecka. W końcu w sieci pojawiło się zdjęcie Joanny z ciążowym brzuchem. Promienieje!

Joanna Opozda pochwaliła się ciążowymi krągłościami

W swoim oświadczeniu aktorka wyznała, że nie chciała informować o ciąży m.in. "z uwagi na trudne okoliczności zdrowotne". Zdawać by się mogło, że kiedy pochwali się radosną nowiną, to pójdzie śladem innych pań i choć przez długi czas ukrywała swój stan, to teraz chętnie będzie chwalić się ciążowymi kształtami. Tak jednak nie było.

Aktorka co prawda pojawiła się na jednym z eventów, ale wybrała taki garnitur, który doskonale maskował jej krągłości. Tym razem możemy je zobaczyć. Antek Królikowski i Joanna Opozda udali się do prywatnej warszawskiej kliniki. Na profilu tego miejsca znalazło się zdjęcie aktorskiej pary, na którym Królikowski przykłada dłoń do brzucha ukochanej. Aktor udostępnił fotkę również na swojej relacji, jednak najwidoczniej ją usunął, bo na próżno jej tam szukać. Nadal jednak jest na profilu kliniki.

Antek Królikowski, Joanna Opozda Instagram/royalclinic.warszawa

Myślicie, że para będzie jednak dzielić się podobnymi ujęciami?

