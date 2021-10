Więcej zdjęć z najróżniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Premiery filmowe, teatralne i inne wydarzenia show-biznesowe trwają w najlepsze. Niemal codziennie gwiazdy i celebryci zjawiają się na czerwonych dywanach i pozują na ściankach przed fotoreporterami. Mieli ku temu okazję podczas premiery spektaklu "The strings, czyli sex, drugs i disco".

Joanna Moro nie popisała się wokalnie. Ale mogło być gorzej. Pamiętacie Enrique?

Zobacz wideo Misiek Koterski o Leszczak: Mam nadzieję, że się nie zepsuje

"The strings, czyli sex, drugs i disco" - gwiazdy na premierze

Wśród osób, które pojawiły się, by obejrzeć sztukę, pojawiła się m.in. Małgorzata Socha, Agnieszka Kaczorowska, Julia Kamińska, Marcela Leszczak, czy Misiek Koterski, który gra w spektaklu. Byli partnerzy najwidoczniej nie byli przejęci tym, że są w jednym pomieszczeniu. Zarówno ona, jak i on wyglądali na zadowolonych.

Marcela Leszczak

Uwagę zwraca nie tylko uśmiechnięta twarz Marceli Leszczak, ale również jej stylizacja. Modelka założyła czarne sandały na szpilce, zielony dres, a także pasujący barwą płaszcz. Co ciekawe, niedawno podobne nakrycie miała na sobie księżna Kate. Ona jednak założyła go na sweterkową bluzkę oraz eleganckie spodnie. Myślicie, że Marcela zainspirowała się żoną księcia Williama?

ZOBACZ: Księżna Kate wskoczyła w zieleń i myślała, że olśni? Może, ale nie w tych spodniach. Przyszła królowo, zaszalej

Marcela Leszczak KAPiF

Julia Kamińska

Przed fotoreporterami pozowała także Julia Kamińska. Aktorka postawiła na bardziej stonowaną stylizację niż Marcela Leszczak. Kamińska zjawiła się w białej bluzce, beżowych spodniach i kurtce w kolorze ecru. Odcień butów pasował do koloru spodni, natomiast torebki do kurtki. Choć odcienie nieco się różniły to całość wyglądała bardzo spójnie.

Więcej zdjęć z premiery znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Julia Kamińska KAPiF

Julia Kamińska w odważnej sesji w Paryżu. Fani pod wrażeniem