Katarzyna Skrzynecka należy do grona gwiazd aktywnie działających w mediach społecznościowych. Aktorka dzieli się tam z internautami zdjęciami związanymi z jej pracą czy ujęciami z życia prywatnego. Można tam było zobaczyć np. kadry z rodzinnych wakacji czy uroczystości. Tym razem na Instagramie pojawił się kolaż z jej selfie.

Katarzyna Skrzynecka zestawiła ze sobą dwa swoje różne wizerunki. Na jednym z selfie ubrana w różowy sweter aktorka uśmiecha się do obiektywu aparatu, prezentując się w wersji naturalnej, bez makijażu. Natomiast na drugim zdjęciu jest już gotowa do wejścia na plan telewizyjny. Gwiazda ma nałożony podkład, róż, błyszczyk oraz mocno podkreślone cieniem oczy i doklejone rzęsy.

Prywatnie/służbowo – czytamy w opisie posta.

Ten make-up widzieliśmy już wcześniej. Skrzynecka zaprezentowała go swoim obserwatorom na Instagramie kilka dni temu. Chwaliła wtedy wizażystki za pracę, którą włożyły w jej wizerunek.

Ależ się te dziewczyny wspaniałe napracują, żeby z porannej kobity zrobić wieczorny telewizor - pisała wtedy.

Gwiazda od dawna podkreśla swoją urodę mocniejszym makijażem, nie znaczy to jednak, że już wcześniej nie pokazywała się internautom nieumalowana. Zrobiła to, chociażby przy okazji swojej wizyty w SPA, gdzie relaksowała się i korzystała z dostępnych tam zabiegów, choć zdjęć jej naturalnej wersji nie od razu zostało zauważone przez jej obserwatorów. Wcześniej natomiast również zestawiła zdjęcia swojej twarzy bez nałożonych kosmetyków kolorowych i już po przygotowaniu ją do nagrywania programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Aktorka jest tam jurorką od drugiego sezonu. W pierwszej edycji natomiast pojawiła się jako jedna z uczestniczek i wygrała show.