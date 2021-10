Więcej o wpadkach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Adam Levine oburzył fanów swoim zachowaniem podczas jednego z ostatnich koncertów Maroon 5. Na scenę wbiegła fanka, która postanowiła go przytulić. Trwało to ułamek sekundy, a ochrona szybko odciągnęła dziewczynę na bok. To, co zrobił wokalistka, wzbudziło sporą kontrowersję.

Zobacz wideo Ania Karwan oburzona koncertem w TVP

Zobacz także: Od zera do milionera. Oprah Winfrey nie miała co włożyć do garnka, a Dolly Parton mieszkała w leśnej ruderze

W sieci pojawił się film z koncertu. Fani oburzeni

Na TikToku pojawił się film, na którym widać, jak muzyk zareagował na dotyk fanki. Adam Levine z obrzydzeniem otrząsnął się i wykrzyczał "kur*a". Nikomu nie stała się krzywda, jednak postawa wokalisty Maroon 5 oburzyła fanów. Szybko zabrali głos w komentarzach.

Rozumiem, ale on nie musi udawać zniesmaczonego nią. To jest jego fanka, która zapłaciła grubą kasę za bilet i takie jak ona kładą mu chleb na stole. Trochę szacunku! - piszą fani.

Adam Levine przeprosił za swoje zachowanie

Część osób postanowiła stanąć w obronie Adama Levina. Sam muzyk zabrał głos w sprawie. Zaznaczył, że kocha swoich fanów i bez nich nie miałby pracy. Podczas koncertu nie był sobą. Zawsze stara się pokazywać szacunek i miłość do drugiego człowieka.

Zawsze byłem kimś, kto kocha, szanuje, wielbi naszych fanów. Bez naszych fanów nie mamy pracy. Cały czas mówię to naszym fanom […] Myśląc, że wierzycie, iż myślałem, że nasi fani znaczą mniej niż my, żołądek mi się kręci. To po prostu nie jestem ja - wyznał Adam Levine.

Super Bowl 2019. Adam Levine jak Janet Jackson? Pokazał sutki na koncercie.

Adam Levine przeprosił za swój błąd, jednak fani z pewnością przez długi czas nie zapomną o zaistniałej sytuacji.