Więcej o podróżach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Karolina Pisarek pod koniec sierpnia ogłosiła, że jest zaręczona z Rogerem Sallą. Modelka przez długi czas nie informowała o swoim życiu miłosnym. Teraz wybrali się na kolejne wspólne wakacje. Okazuje się, że postanowili wypocząć z inną parą.

Zobacz także: Gala Kobieta Roku "Glamour". Kayah i Lamparska w prześwitujących koronkach. Odważnie! Natalia Przybysz za to cała w piórach

Modelka wraz ze swoim partnerem postawili na takie same stylizacje - zielone dresy. Pisarek chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych cały przebieg podróży i pokazała m.in. narzeczonego, który podczas lotu samolotem czyta pierwszą wydaną przez nią książkę - "Girl Power". Z relacji dowiadujemy się także, że w podróż udali się z Marcinem Dubielem i Lexy Chaplin.

Karolina Pisarek pokazała apartament prezydencki

Karolina Pisarek przyznała, że po raz kolejny skorzystała z usług Strefy VIP na lotnisku. Jest to idealne miejsce na odpoczynek, pracę, spotkania i gorące posiłki. Postanowiła pokazać swoim fanom, jak wygląda apartament prezydencki, w którym prezydent spędza czas zawsze, kiedy podróżuje.

Zobacz wideo Karolina Pisarek wybrała się na wakacje z narzeczonym i popularnymi influencerami. Pokazała apartament prezydencki

Fani domyślają się gdzie polecieli influencerzy

Menedżer Marcina Dubiela za pośrednictwem żartobliwego InstaStory zdradził, że influencer wybiera się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Fani uważają, że wraz z Karoliną Pisarek, Rogerem Sallą i Lexy Chaplin poleciał na wakacje do Dubaju. Okazuje się, że był to dobry trop. Modelka pochwaliła się na swoich InstaStories pięknymi widokami.

Menager Marcina Dubiela zdradził cel podróży https://www.instagram.com/mateusz.jakubowski/

Marcin Dubiel zaprzyjaźnił się z topową modelką

Marcin Dubiel i Karolina Pisarek od jakiegoś czasu coraz częściej pojawiają się na swoich mediach społecznościowych. Niedawno modelka wystąpiła na filmie youtubera. Można zauważyć, że złapali ze sobą dobry kontakt i się zaprzyjaźnili. Łączy ich wspólna pasja. Marcin Dubiel jest czynnym zawodnikiem Fame MMA, natomiast Karolina Pisarek trenuje sporty walki.

Pisarek wyjawia sekret swojej figury. Skończyła z dietami. "Jem wszystko"