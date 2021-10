Agnieszka Hyży coraz bliżej porodu. Dodała zdjęcie i zażartowała z siebie: Dwie dynie

Więcej o dzieciach gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

W sierpniu Agnieszka Hyży podzieliła się z fanami radosną nowiną. Ona i jej mąż, Grzegorz Hyży, spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka (będzie to tym samym jej drugie, gdyż jest już mamą Marty z poprzedniego związku). Prezenterka długo trzymała wiadomość w tajemnicy. Wszystko przez to, że wcześniej poroniła i bała się publicznie cieszyć. Dopiero, kiedy znalazła się na końcówce ciąży, poczuła się na to gotowa. Od tego momentu co jakiś czas publikuje zdjęcia, na których eksponuje powiększające się krągłości.

Agnieszka Hyży prezentuje ciążowy brzuch

Hyży niedawno wybrała się w miejsce, gdzie można spotkać leżące dynie. Prawdopodobnie jest to jedna z farm, które jesienią stają się dość popularne. Sama sobie zrobiła zdjęcie, na którym uwieczniła leżące warzywo oraz swój ciążowy brzuch.

Przy okazji dodała żartobliwy opis:

#jesieniara #jeseń2021 #2dynie #stópki #widzęcię #corazblizejswieta #autumnvibes #dynia #dynieczka - brzmi.

Internauci są zachwyceni ujęciem:

I to jest piękny widok. Wszystkiego, co najlepsze dla was.

Poczucie humoru pani nie opuszcza. To dobry znak.

Świetna fotka. Piękny brzuszek ma pani. Pozdrawiam cieplutko i życzę dużo, dużo zdrowia - piszą.

Agnieszka Hyży powita na świecie drugie dziecko lada chwila. Zdradziła jednak, że ona i jej mąż nie wiedzą, jakiej jest ono płci. Chcą się dowiedzieć dopiero, gdy przyjdzie na świat. Nie wybrali także konkretnych imion, mają wiele pozycji na swoich listach. Nie jest dla nich ważne, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka. Z mężem chcą jedynie, by było zdrowe.

