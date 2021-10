Więcej artykułów na temat Paris Hilton przeczytasz na Gazeta.pl

Dziedziczka hotelowej fortuny i biznesmen Carter Reum 11 listopada staną na ślubnym kobiercu. Para zaręczyła się w lutym 2021 roku, o czym poinformowała fanów na Instagramie. Czterdziestoletnia Paris Hilton do tej pory nie miała szczęścia w miłości. Gwiazda już trzykrotnie zrywała zaręczyny. Wszystko wskazuje na to, że tym razem znalazła właściwego partnera.

Bajkowy ślub Paris Hilton. Gwiazda zdradziła szczegóły ceremonii

W Stanach Zjednoczonych ogromną popularnością cieszą się "bridal shower", czyli imprezy organizowane dla panny młodej przed ślubem. Podczas swojego przyjęcia Paris Hilton zdradziła sporo szczegółów na temat nadchodzącej ceremonii zaślubin.

Para powie sakramentalne "tak" w Kościele Dobrego Pasterza w Beverly Hills. Przyjęcie weselne odbędzie się w otoczonej zielenią, ekskluzywnej posiadłości, której właścicielem był nieżyjący już dziadek Paris, Barron Hilton. Uroczystości ślubne będą trwały trzy dni.

Oczywiście największym zainteresowaniem cieszy się suknia panny młodej. W sieci pojawiły się plotki, że będzie to kreacja domu mody Valentino, Paris Hilton jednak szybko zdementowała te plotki. Co więcej, celebrytka zapowiedziała, że wystąpi w jedenastu kreacjach. Z pewnością każda z nich będzie zjawiskowa.

Czy Britney Spears zaśpiewa na ślubie Paris Hilton?

Być może na ślubie Paris Hilton wystąpi Britney Separs. Przyszła panna młoda na pytanie o muzyczną gwiazdę, która pojawi się na przyjęciu, bez wahania wymieniła księżniczkę popu. Gdyby rzeczywiście do tego doszło, to byłyby to pierwszy od ponad czterech lat występ Britney.