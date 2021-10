Najnowsze informacje na temat ulubionych gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Podczas przechadzania się po plaży w Santa Monica Tom Hanks zauważył, że pewna para właśnie bierze ślub. Postanowił poobserwować ceremonię, a po jej zakończeniu podszedł i zaskoczył młodą parę.

Tom Hanks skradł ślub dwóch kobiet. Wykorzystał swój urok, pogratulował i udzielił małżeńskich porad

Diciembre i Tashia Farries brały ślub na plaży w Santa Monica 22 października 2021 r., gdy nagle... podszedł do nich Tom Hanks i zaczął gratulować.

Byłyśmy w takim szoku, że gdy podszedł do nas Tom, chwilę zajęło, byśmy zdały sobie z tego sprawę. To była wisienka na torcie naszego wielkiego dnia - powiedziała magazynowi "Today" Diciembre Farries.

Aktor przyznał, że obserwował ślub z daleka i pomyślał, że kobiety wyglądają razem przepięknie. Uznał więc, że musi podejść do pary.

Tom powiedział: "To była jedna z najpiękniejszych ceremonii, które widziałem" - wspomina panna młoda.

Tashia Farries powiedziała, że Tom udzielił jej i żonie wielu "pozytywnych rad na temat małżeństwa" i kazał "utrzymać miłość przy życiu". Chętnie też zapozował do zdjęć z pannami młodymi oraz ich rocznym synkiem. Diciembre Farries wyznała, że spotkanie Toma Hanksa, by idealnym zwieńczeniem ceremonii. Brat Diciembre zmarł w 2017 r., ale podczas ślubu pozostawiono dla niego miejsce, na którym znajdowało się zdjęcie mężczyzny. Gdy kobiety opowiedziały historię aktorowi, ten wyznał, że ma urodziny w tym samym dniu, co brat Diciembre.

Więc nie było go [brata Diciembre - red.] na weselu, ale przyjście Toma Hanksa było jego sposobem na powiedzenie, że jest z nami - wyznała Diciembre.

Tom Hanks często bywa niezapowiedzianym gościem na ślubach

To nie pierwszy raz, gdy Tom Hanks pojawił się na czyimś weselu bez zaproszenia. W 2016 r., gdy biegł przez Central Park w Nowym Jorku, spotkał parę, która robiła sobie ślubną sesję zdjęciową. Postanowił przedstawić się nowożeńcom, a ci zaprosili go do wspólnych fotografii.

W 1993 roku aktor był w Beaufort w Karolinie Południowej, gdzie kręcono "Forresta Gumpa". Tam natknął się na pannę młodą, Mary Dunning Chapman, która przed kościołem przygotowywała się do swojej ważnej chwili. Później kobieta opowiadała w lokalnej gazecie, że widziała stojącego na światłach jasnoniebieskiego lincolna. W środku siedział mężczyzna i trąbił, machając rękami. Gdy kobieta nie zwróciła większej uwagi, wyskoczył z auta i podbiegł do niej.

Powiedział: "Hej, jestem Tom Hanks i chciałem tylko życzyć powodzenia!". Przytulił mnie i pocałował w policzek!!! Byłam zszokowana, ale udało mi się nakłonić fotografa do zrobienia świetnego zdjęcia. Reszta wesela była trochę przyćmiona spotkaniem z Tomem - przyznała Mary.

W 2016 r. pewna przyszła panna młoda postanowiła założyć grupę na Facebooku o nazwie "Sprowadźcie Toma Hanksa na moje wesele".

To nie pierwsza taka nietypowa sytuacja z udziałem Toma Hanksa. W 2012 roku w sieci pojawiły się zdjęcia, na których aktor pozował w restauracji w Północnej Dakocie z nieprzytomnym i pijanym fanem.