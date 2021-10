Wieści ze świata show-biznesu znajdziecie również na Gazeta.pl.

O Janie Klimencie było głośno po finale "Tańca z Gwiazdami". Wprawdzie on sam nie tańczył w programie i obecnie jest jurorem w "Mam talent!" w TVN, ale pojawił się w studiu podczas ostatniego odcinka tanecznego show Polsatu. Uwagę internautów zwróciło wtedy jego zachowanie podczas relacji na żywo na fanpage’u produkcji. On sam odniósł się do tego w mediach społecznościowych.

Jan Kliment zabrał głos w sprawie zachowania na finale "Tańca z Gwiazdami"

Podczas wspomnianego live’a widać było, jak Jan Kliment wspiera Magdalenę "Kajrę" Kajrowicz po jej przegranej. Uwagę widzów zwróciło to, co powiedział do uczestniczki pod adresem zwycięzców. Nie stronił wtedy od wulgaryzmów. Nie wszystkim spodobała się jego reakcja. Dwa dni po finale programu tancerz zabrał głos. Nie opublikował jednak żadnego długiego oświadczenia komentującego niefortunne zachowanie. Tancerz zamieścił relację na InstaStories oraz posty na Instagramie i Facebooku z jednym tylko słowem:

Przepraszam.

Pod wpisem na fanpage’u Klimenta rozpoczęła się dyskusja jego obserwatorów. Część internautów doceniła ten krok tancerza, choć nadal nie brakowało krytycznych uwag.

Czasami warto ugryźć się w język, panie Janku... Emocje emocjami, ale tak brzydko się wyrażać, to naprawdę nie wypada...

Plus dla pana za przeprosiny - czytamy w komentarzach.

Były też głosy, że tak naprawdę Jan Kliment nie ma za co przepraszać. Tamtego wieczoru po prostu poniosły go emocje, ponieważ był niezadowolony z wyników, a też każdy może popełnić błąd.

Powiedział, co myślał, przynajmniej szczerze. A że w niecenzuralny sposób, to niech każdy rzuci kamieniem - napisała jedna z osób.

Nie był to pierwszy raz, gdy Jan Kliment zachowaniem w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" zwrócił na siebie uwagę. W pierwszym odcinku programu nagle pojawił się na parkiecie show, by ze łzami w oczach wyrazić swoje wsparcie dla żony. Pozdrowił też wtedy Edwarda Miszczaka.