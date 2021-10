Czytaj o swoich ulubionych aktorach na stronie głównej Gazeta.pl

Pierwsza część "Listów do M." trafiła na ekrany polskich kin w 2011 roku. Mimo że od tego czasu minęła już dekada, to nadal jeden z ulubionych świątecznych filmów polskich widzów. Ogromną tego zasługą są świetne kreacje aktorskie m.in. Macieja Stuhra, Romy Gąsiorowskiej, Agnieszki Dygant czy Wojciecha Malajkata. Widzów urzekł także aktor młodego pokolenia, Jakub Jankiewicz, który dziesięć lat temu stawiał pierwsze kroki przed kamerą.

Kostek z "Listów do M." ma już 18 lat

Jankiewicz urodził się 3 stycznia 2003 roku, a gdy pierwsza część "Listów do M." pojawiła się w kinach, miał zaledwie osiem lat. Rola w świątecznej komedii była jego pierwszym doświadczeniem z pełnometrażowym filmem. Rok wcześniej miał jednak okazję zadebiutować przed kamerą, grając w serialu "Chichot losu". Mimo młodego wieku Jakub Jankiewicz może pochwalić się pokaźną filmografią. Przede wszystkim można było oglądać go jednak w produkcjach telewizyjnych takich jak "Ojciec Mateusz", "Echo serca", "M jak miłość", "Komisarz Alex" czy "Król".

Jankiewicz powrócił na plan "Listów do M." podczas prac przy drugiej części filmu, która ukazała się w 2015 roku. To jednak ostatni raz, gdy wystąpił w świątecznej serii - w kolejnych wątek Macieja Stuhra, jego filmowego ojca, nie był już kontynuowany, nad czym ubolewało wielu fanów produkcji. Jakub Jankiewicz cały czas jest jednak aktywny zawodowo, a do jego ostatnich ról należą epizody w serialach "Układ" i "Na dobre i na złe". W obydwu produkcjach pojawił się w 2021 roku.

W 2016 roku aktor udzielił wywiadu w "Pytaniu na śniadanie", w którym zdradził, że prywatnie ma bardzo dużo zainteresowań. Kocha sport, jeździ na łyżwach i na snowboardzie, składa origami, układa kostki Rubika, rysuje, tańczy, śpiewa i gra na saksofonie. Jak sam przyznał, jest bardzo aktywny i cały czas musi mieć jakieś zajęcie. W styczniu 2021 roku Jakub Jankiewicz obchodził swoje 18. urodziny. Przez ostatnie dziesięć lat niezwykle wydoroślał i naprawdę bardzo się zmienił. Zobaczcie w naszej galerii, jak teraz wygląda.