Do tragicznego wydarzenia doszło w czwartek 21 października. Abulaban i jego żona byli w separacji i jak podaje serwis People, tiktoker mieszkał w hotelu od czasu, gdy kobieta poprosiła go, aby wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania. Mężczyzna miał zakraść się do niego pod nieobecność żony i zainstalować na iPadzie pięcioletniej córki aplikację służącą do podsłuchu. Korzystając z niej, usłyszał, jak jego żona rozmawia z pewnym mężczyzną. Wściekły wrócił do jej domu, po czym zastrzelił kobietę i jej przyjaciela.

Tiktoker JinnKid oskarżony o zabójstwo żony

Jak informuje CBS News, Abulaban zaraz po tym wydarzeniu miał zadzwonić do swojej matki i powiedzieć jej, co się stało, a następnie odebrał ze szkoły córkę. Cały czas miał przy sobie narzędzie zbrodni. Rzekomo zadzwonił również na policję i przyznał się do tego, co zrobił. Został aresztowany tego samego dnia.

Niecały tydzień po tym zdarzeniu The San Diego Union-Tribune donosi, że Sąd Najwyższy w San Diego postawił mężczyźnie dwa zarzuty morderstwa, a także wielokrotnego zabójstwa. Prokuratura może w tym przypadku ubiegać się nawet o karę śmierci, która nadal wykonywana jest w stanie Kalifornia. Abulaban nie przyznał się jednak do winy.

Ali Abulaban - kim jest mężczyzna?

Abulaban prowadzi na TikToku konto o nazwie JinnKid, które obserwuje 940 tys. osób. Publikował przede wszystkimi filmiki komediowe, różnego rodzaju scenki czy parodie różnych osób i postaci. Często wcielał się w Tony'ego Montanę, postać z filmu "Człowiek z blizną".