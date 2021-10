Od premiery "Plotkary" minęło już 14 lat. Serial wypromował takich aktorów jak Blake Lively, Leighton Meester czy Penn Bagley. W końcu doczekaliśmy się spin offu serialu z zupełnie nową obsadą. Jednak nie to najbardziej ciekawi fanów. Od lat zastanawiają się, kto był pierwowzorem głównej bohaterki - Blair Waldorf. Nie obyło się bez spekulacji, jednak najczęściej pada jedno nazwisko - Olivia Palermo.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa "Plotkara" już niedługo na HBO GO [ZWIASTUN]

Więcej najnowszych informacji na temat ulubionych seriali znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Nastoletnie matki". Amber odsłoniła kulisy show, a Farrah stała się królową programów

Serialowa Blair Waldorf ma odzwierciedlenie w rzeczywistości?

Wiele osób, które pokochały serial "Plotkara", od lat twierdzi, że główna postać jest wzorowana na modowej influencerce, modelce i niejako wyroczni stylu - Olivii Palermo. Spekulacje, mimo upływu lat od premiery serialu, nie milkną. A teraz odżyły, dzięki premierze spin offu serialu.

Co łączy Blair Waldorf i Olivię Palermo? Jak zaznaczają internauci - podobieństw jest zbyt wiele, by mógł to być przypadek. Obie dorastały na Upper East Side, są córkami bogatych przedsiębiorców - ojciec Olivii Palermo jest deweloperem, a matka (podobnie jak serialowej Blair) dekoratorką wnętrz. Internauci podkreślają też, że dziewczyny należą do nowojorskiej śmietanki towarzyskiej, noszą markowe stroje i otaczają się luksusem.

Kolejnym dowodem ma być zestawienie stylizacji Blair Waldorf i Olivii Palermo. Na wielu z nich… dziewczyny wyglądają niemal identycznie. Nie ma jednak pewności, kto z kogo czerpał inspirację.

Olivia Palermo. Kim jest pierwowzór Blair Waldorf?

Olivia Palermo urodziła się w 1986 r. w Greenwich w USA, ale dorastała na Upper East Side w Nowym Jorku. Jest amerykańską aktorką, modelką, przedsiębiorczynią i influencerką. Karierę zaczęła od wystąpienia w reality show "The City" w MTV. Seria była emitowana od 2008 do 2010 r. Pracowała wówczas m.in. dla Diane von Furstenberg i w dziale akcesoriów magazynu "Elle". Wielokrotnie występowała na okładkach znanych magazynów, w tym "Cosmopolitan", "InStyle", "Haper’s Bazaar", czy "L’Officiel".

Nowa "Plotkara" już na HBO GO, a co słychać u starej obsady?