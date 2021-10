Bądź na bieżąco. Informacje ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

15 października w sieci pojawił się teledysk do nowego utworu Adele "Easy on me". Brytyjska wokalistka wróciła do branży muzycznej po sześciu latach i zaczęła od bicia rekordów. Dla przykładu na Spotify w ciągu jednej doby "Easy on me" odtworzono niemal 20 mln razy, pobijając rekord, który należał do tej pory zespołu BTS. Gwiazda zachwyca jednak nie tylko muzyką.

Zobacz wideo Adele szaleje po zdobyciu gola przez Anglię

Lekarka bierze pod lupę metamorfozę Adele. Majstrowała przy twarzy?

Jeszcze kilka lat temu Adele dumnie prezentowała kobiece kształty i deklarowała, że do szczęścia nie potrzebuje szczupłej sylwetki. Z upływem czasu jej postrzeganie ciała się jednak bardzo zmieniło. Artystka, będąc na diecie sirtfood, schudła ponad 40 kilogramów, a metamorfozę widać gołym okiem.

Całkowicie odmienioną Adele możemy podziwiać w teledysku do utworu "Easy od me". Na Instagramie jej przemianę wzięła pod lupę lekarka medycyny estetycznej Anna Adamczyk.

Od Adele nie tylko trudno oderwać słuch, ale również wzrok. Zawsze wyglądała pięknie, ale teraz bez wątpienia wygląda olśniewająco. Czy według was to tylko zasługa znaczącej utraty masy ciała, czy jeszcze "coś kombinowała"? - zapytała fanów.

Adele ma w Polsce wielu sympatyków, co widać choćby po sekcji komentarzy. Internauci zgodnie przyznają, że nawet jeśli poprawiła urodę w gabinecie medycyny estetycznej, to nie przekombinowana.

Usta, powieki, ale dobra robota, bez efektu przerysowania.

Kombinowała, ale z klasą i umiarem.

Robota majstersztyk - nos, usta, poliki, powieki, botoks otwierający oko. Naprawdę wygląda olśniewająco i ma piękne włosy. Na powrót w wielkim stylu - czytamy.

Jak oceniacie metamorfozę Adele?