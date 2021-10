Bądź na bieżąco. Informacje ze świata i polityki i show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Działaniom i wystąpieniom polityków od dawna przyglądają się media i społeczeństwo. Nie od dziś wiadomo, że uwagę zwraca nie tylko to, co (i w jaki sposób) zostało powiedziane przez publiczne osoby, lecz także ich prezencja. Powinna być ona nienaganna, co nie znaczy, że nie zdarzają się modowe wpadki. W ostatni weekend internauci wypatrzyli jedną z nich u Patryka Jakiego.

Modowa wpadka Patryka Jakiego w "Strefie starcia"

W niedzielę 24 października Patryk Jaki był jednym z gości programu "Strefa starcia" emitowanego na antenie TVP Info. Zebrani w studiu rozmawiali na temat przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie Polski. Jak można się domyśleć, dyskusja była ożywiona. Jednak nie tylko samą rozmowę komentowali w internecie widzowie formatu, lecz wzięli pod lupę także ubiór europosła.

Jaki zaprezentował się widzom publicznego nadawcy w brązowym garniturze, do którego dobrał białą koszulę. Nie zapomniał również o rzucających się w oczy skarpetach w biało-czarną kratę czy krawacie. To właśnie o ten element garderoby przede wszystkich chodziło internautom. Ich uwadze nie umknęło to, że krawat był zwyczajnie zbyt długi, na temat czego żartowali.

Czy Patryk Jaki nie miał dłuższego krawata? Bo ten jakiś krótki?! - pojawiło się w jednym z wpisów na Twitterze.

W dyskusji pod tweetem nie zabrakło też odniesień do spodni założonych przez polityka.

Spodnie za krótkie, krawat za długi, czyli wychodzi na zero. Proszę się nie czepiać.

A spodnie za krótkie, bo przy długich skarpetkach, widać łydkę - czytamy.

O zdanie na temat stroju Patryka Jakiego i jego krawata portal o2.pl zapytał modowego eksperta. Projektant Daniel Jacob Dali stwierdził, że faktycznie ten element stroju okazał się zbyt długi.

