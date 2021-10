Więcej informacji o bieżących rankingach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Świat social mediów od dawna już ma ogromny wpływ na naszą codzienność. To, co dzieje się w mediach społecznościowych ma znaczenie w realu - nie tylko dla samych gwiazd, ale też ich fanów. Magazyn "Forbes" opublikował "Ranking najpopularniejszych polskich influencerów" - czyli zestawienie ludzi, którzy królują m.in. na Instagramie. Zmiany w porównaniu do ubiegłego roku są spore. Kto jest w czołówce polskich influencerów?

Zobacz wideo Gwiazdy o gwiazdach. Co influencerzy wiedzą o Małgorzacie Rozenek?

Królowe i króle polskiego Instagrama. Te nazwiska powinniście poznać

Gwiazdy mediów społecznościowych, czyli influencerzy, bardzo często za jeden post np. na Instagramie zagarniają kilka tysięcy złotych. Ich roczne zarobki sięgają nawet miliona złotych. My natomiast założymy się, że nie znacie połowy nazwisk, które pojawił się w rankingu "Forbes". Czas to nadrobić!

Gala Kobieta Roku "Glamour". Kayah i Lamparska w prześwitujących koronkach

Wersow, czyli Weronika Sowa - pierwsze miejsce w zestawieniu "Forbes"

Wersow https://www.instagram.com/wersow/

Na samym szczycie zestawienia magazynu znalazły się dwie osoby z Ekipy Friza, z czego pierwsze miejsce zajmuje Weronika Sowa, znana jako Wersow. Według rankingu przygotowanego przez specjalistów z InfluTool, Weronika jest jedną z najpopularniejszych Polek w kraju i ma obecnie największy wpływ na innych. Ostatnio Wersow zdobywała szczególny rozgłos z uwagi na swoje wpadki, w tym kradzież logo francuskiego grafika DFT, o czym poinformował Sylwester Wardęga. Jak jednak widać - nie zaszkodziło to jej popularności, a jedynie ją… wzmogło.

Karol Friz Wiśniewski - założyciel Ekipy

Friz instagram.com/@frizoluszek

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Friz, czyli Karol Wiśniewski, który jest założycielem popularnej wśród młodzieży Ekipy. Dziś uważany jest za jednego z najbogatszych polskich youtuberów, i jak widać - także za jednego z najpopularniejszych. Swoją karierę w internecie zaczął w 2010 roku, jednak dopiero od 2018 roku, gdy założył Ekipę, zdobył większy rozgłos. W zestawieniu influencerów wyprzedziła go jedynie jego… narzeczona!

Anna Lewandowska - trzecie miejsce w zestawieniu topowych influencerów

Anna Lewandowska pozuje w golfie z sieciówki https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/

Ostatnie miejsce na podium zajmuje Anna Lewandowska, jedna z niewielu w TOP 10, która może być znana szerszej publiczności. Choć sportsmenka ma na swoim koncie na Instagramie więcej followersów niż Friz czy Wersow, musiała ustąpić miejsca młodszym, którzy mają bardziej zaangażowanych fanów.

Sylwia Przybysz - piosenkarka i youtuberka

Sylwia Przybysz zmieniła fryzurę @sylwiaprzybysz

Czwarte miejsce w rankingu zajęła Sylwia Przybysz, 23-letnia piosenkarka i youtuberka. Swoją medialną przygodę zaczęła w 2012 roku, od publikacji coverów na kanale na YouTubie. Prywatnie jest w związku z Jankiem Dąbrowskim, z którym ma dwie córeczki - Polę i Nelę.

Tromba - youtuber z Ekipy Friza

Tromba z Ekipy Friza Plotek.pl

TOP 5 magazynu "Forbes" zamyka Mateusz Trąbka, znany jako Tromba. Polska młodzież bardzo polubiła wytatuowanego youtubera. Prywatnie Tromba jest fanem egzotycznych zwierząt - w domowej kolekcji ma m.in. gekony i węże.

Zusje, czyli Kamila Smogulecka

Zusje Youtube

Nic wam nie mówi pseudonim Zusje? A Luxuria Astaroth? Już lepiej, prawda? Kamila Smogulecka, bo tak naprawdę nazywa się Zusje jest byłą słowianką Donatana, która dość drastycznie zmieniła image i… zaczęła walczyć w MMA. Ponadto zajmuje się muzyką.

Julia Wieniawa

Julia Wieniawa Instagram @juliawieniawa

Aktorka młodego pokolenia, ale też piosenkarka i celebrytka, czyli Julia Wieniawa-Narkiewicz, zajmuje siódme miejsce w zestawieniu najpopularniejszych influencerów. Swoich sił próbowała także na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Lila Janowska

Lila Janowska Screen: YouTube/ lilajanowska

Lila Janowska to kolejna młoda gwiazdka w zestawieniu, która podbija serca użytkowników Instagrama. Na swoim koncie ma kilka sukcesów, m.in. profesjonalne sesje dla marek modowych i kosmetycznych. Jest obecna także na TikToku i YouTubie, gdzie poszerza swoje zasięgi. Prywatnie jest dziewczyną rapera Żabsona.

Martyna Wojciechowska

Martyna Wojciechowska Agencja Gazeta

Martyna Wojciechowska zajęła dziewiąte miejsce na liście "Forbes". Podróżniczka i dziennikarka jest jedną z niewielu osób w zestawieniu, która może być znana szerszej publiczności. Jest też działaczką społeczną - mocno angażuje się w sprawy kobiet i prowadzi fundację UNAWEZA.

Julia Kostera

Julia Kostera https://www.instagram.com/juliakostera/

Julia Kostera jest znana przede wszystkim młodym fanom. To była członkini Teamu X, założonej przez Stuarta Burtona. Odeszła z grupy w 2020 roku, w wyniku konfliktów, przez które rozpadła się pierwsza paczka teamu. Dziś działa solo lub we współpracy ze swoim partnerem - Kacprem Błońskim. Pierwsze filmiki zaczęła publikować w wieku zaledwie 12 lat.

Kto jeszcze znalazł się w zestawieniu?

Ogółem w pierwszej trzydziestce influencerów znalazło się aż czterech członków Ekipy Friza i cztery osoby z Teamu X. Oprócz tego w zestawieniu "Forbes" pojawili się m.in.:

Natsu, czyli Natalia Karczmarczyk z Teamu X - 11. pozycja,

Doda - na 12. pozycji,

TheNitrozyniak, zwany także Nitro, czyli Sergiusz Górski - 13. pozycja.

W rankingu na dalszych pozycjach znaleźli się również: Young Leosia, ReZigiusz, Ewa Chodakowska, Patec, Julia Żugaj, Patrycja Mołczanow, Deynn, Monika Kociołek, Roxie Węgiel, Ola Nowak, Fagata czy Marcin Dubiel.

Jakie dane uwzględnia ranking "Forbes"?

Jak podaje magazyn, ranking został przygotowany przez grupę InfluTool. Uwzględnia najnowsze dane z Instagrama za trzeci kwartał 2021 r. Do badania wybrano profile na Instagramie, które wśród obserwatorów mają co najmniej 50 proc. internautów z Polski. Sprawdzono m.in. kto wypada najlepiej pod kątem wskaźnika popularności, doceniając polubienia postów influencerów oraz komentarze od fanów.