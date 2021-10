Chcesz wiedzieć więcej o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów? Zaglądaj na stronę Gazeta.pl

Nie od dziś wiadomo, że Anna i Robert Lewandowscy starają się, by ich córki - Klara i Laura, miały szczęśliwe dzieciństwo. Para każdą wolną chwilę spędza z pociechami i dba o to, by dziewczynki się nie nudziły. Jednak zabawa to nie wszystko. Klara dużo czasu poświęca na naukę. Czego? A tego jest sporo!

Anna Lewandowska prezentuje wszystkie talenty Klary

Anna Lewandowska zaprezentowała obserwatorom, jak starsza z jej córek wpisuje litery w odpowiednie rubryki w książce edukacyjnej i podśpiewuje piosenkę o literach właśnie.

Moja mała myszka. Serce rośnie. Też tak macie mamuśki? - napisała na InstaStories.

To zajęcie nie jest obce innym rodzicom i ich pociechom. Klara jednak uczy się znacznie więcej niż tylko poznawania liter. W Q&A Anna Lewandowska odpowiadała na pytania fanów i wiele z nich dotyczyła córek. To tam trenerka zdradziła, jakie jeszcze umiejętności rozwija jej córka.

Okazuje się, że Klara oprócz języka polskiego, zna także niemiecki i angielski. Uczy się grać na fortepianie oraz pływać. Kiedyś też mieliśmy się okazję przekonać, że czterolatka potrafi też robić zdjęcia, a niektóre z nich wylądowały na Instagramie Anny Lewandowskiej. Jakby tego było mało, to czeka ją jeszcze jedno zajęcie.

Zaczynamy balet, ale nie wiemy, czy to wyjdzie, bo mówi, że woli treningi z mamą - poinformowała trenerka.

Faktycznie Lewandowscy już kilka razy mówili w wywiadach, że Klara chętnie spędza czas na siłowni i to ponoć ona czasem prosi rodziców, by ją tam zabrali. Można się tylko domyślać, że i Laura pójdzie w ślady starszej siostry i dość szybko zacznie naukę. Imponujące?

