Widzowie zapamiętali Łukasza Wiewiórskiego jako przystojnego mieszkańca domu Wielkiego Brata, który wdał się w romans z Mają Frykowską. W trakcie emisji programu mężczyzna deklarował, że chciałby podjąć pracę jako model i aktor. Pomimo tego, że nie udało mu się zaistnieć w świecie show-biznesu, to życie Łukasza Wiewiórskiego obecnie jest ściśle związane z planem filmowym.

Czym zajmuje się Łukasz Wiewiórski z "Big Brothera"?

Po zakończeniu programu media bardzo interesowały się życiem Łukasza Wiewiórskiego. Mężczyzna postanowił na jakiś czas usunąć się w cień, licząc, że w ten sposób ludzie zapomną skandale, z którymi go wiązano. Marzenia o pracy w telewizji zaczęły się spełniać dopiero kilka lat temu.

W 2017 roku dostał posadę przy produkcji serialu Polsatu "Koty i zaloty" z Anną Dereszowską i Marcinem Perchuciem, a od kilku miesięcy pracuje na planie internetowego hitu "Ekler". Łukasz Wiewiórski spełnia się w roli kierownika planu. Jako jedna z ważniejszych osób w całej ekipie, jest odpowiedzialny między innymi za to, żeby aktorzy przed kamerą ustawiali się we właściwym miejscu. Pilnuje też kadru i dba o to, żeby pojawiało się w nim wyłącznie to, co konieczne. Wiewiórski ma nadzieję, że "Ekler" to początek jego przygody z telewizją internetową.

Internauci pokochali serial "Ekler"

Produkcja realizowana według pomysłu Beaty Harasimowicz i scenariusza Ewy Telegi oraz Kamila Kwiecińskiego cieszy się coraz większą popularnością. Pierwszy odcinek obejrzało na YouTubie ponad 500 tysięcy widzów. Wszystko wskazuje na to, że zapowiada się internetowy hit końcówki tego roku.

Serial inspirowany jest działalnością ojca Tadeusza Rydzyka i Telewizji Trwam. Jak twierdzą twórcy, scenariusz został oparty częściowo o prawdziwe wypowiedzi ważnych osób życia publicznego. Nowe odcinki pojawiają się na YouTubie w każdy czwartek o godzinie 18:00.