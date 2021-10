Więcej informacji na temat influencerów znajdziesz na Gazeta.pl

Przez ostatnie miesiące internet huczał o działalności Ekipy Friza, a szczególnie Wersow. Influencerka ma za sobą kilka dram ze swoim udziałem, w tym głośną aferę na temat skradzionego loga. Przełożyło się to na spory spadek wyświetleń pod filmami, ale i zainteresowanie samą Weroniką Sową.

Zobacz wideo Wersow chwali się, że ma naturalne rzęsy i czuje się piękna nawet bez makijażu

Wersow najbardziej wpływową influencerką w Polsce

Właśnie ukazał się ranking Forbes najbardziej wpływowych influencerów w Polsce. Po raz pierwszy Wersow prześcignęła swojego narzeczonego, a tym samym zajęła pierwsze miejsce w prestiżowym zestawieniu gwiazd internetu. Tuż za parą uplasowała się Anna Lewandowska.

Najbardziej wpływowi influencerzy według Forbes Screen: Forbes

Kolejny członek Ekipy Friza ukazał się w rankingu Forbes

Duże zaskoczenie wzbudziło czwarte miejsce, na którym znalazła się Sylwia Przybysz. Kolejnym Ekipowiczem w rankingu okazał się być Tromba. Mateusz Trąbka zajął piąte miejsce. Youtuber cieszy się ogromną sympatią wśród fanów i publikuje liczne materiały z udziałem swoich egzotycznych zwierząt oraz tatuaży.

Była członkini Teamu X zamyka czołówkę rankingu Forbes

Dalej w rankingu Forbes znalazły się osoby powiązane z Teamem X. Czołową dziesiątkę zamyka Julia Kostera, która miała okazję uczestniczyć w pierwszej edycji projektu, a prywatnie jest dziewczyną Kacpra Błońskiego. Influencerka niedawno skończyła 18 lat, a ponad dwa lata temu zamieszkała sama w Warszawie. Aktualnie prowadzi swoją markę z biżuterią i bierze udział w licznych eventach.

Wersow zdradziła, co dalej z logo sowy: Sprawy idą w dobrym kierunku

Co ciekawe, Natsu, która jest uważana za jedną z trzech najpopularniejszych influencerek w Polsce znalazła się dopiero na 11. miejscu. Jako 13. uplasował się The NitroZyniak, który jest powiązany z Teamem X i właśnie przygotowuje się do walk na Fame MMA.