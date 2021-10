Edyta Pazura oddała się w ręce małej Rity. Na głowie gąbka, brwi niebieskie. "Złota rączka"

Więcej wiadomości z życia gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Edyta Pazura aktywnie relacjonuje w mediach społecznościowych swoją codzienność. Internauci mają okazję zobaczyć, jak prywatnie wiedzie się uwielbianemu aktorowi, Cezaremu Pazurze. Małżonkowie doczekali się trojga dzieci - Amelii, Antoniego oraz Rity. Najmłodsza z córek pary postanowiła ostatnio wykazać się przy swojej mamie.

Najmłodsza córka Edyty Pazury zrobiła jej makijaż. Internauci zachwyceni

Edyta Pazura na profilu opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak została pomalowana przez kilkulatkę. Na twarzy żony aktora pojawiły się zielone i niebieskie kolory - tym drugim zostały chociażby podkreślone brwi i kości policzkowe. Z kolei na głowie celebrytki pojawiła się różowa korona z gąbki.

Złota rączka - podpisała fotografię.

Na kadrze z łazienki można było również zobaczyć dłoń małej Rity, która trzymała kredkę. Pod postem nie zabrakło wielu miłych słów od obserwatorów Edyty Pazury, którym spodobał się efekt w postaci artystycznego makijażu. Nie szczędzili komplementów.

I królowa ma make-up.

Jest pięknie.

Myślę, ze powinnaś zmienić makijażystkę, biorąc pod uwagę taki talent w domu - pisali w komentarzach.

Nie był to pierwszy raz, kiedy Rita wykazała się dużą kreatywnością i pomysłowością. W ubiegłoroczne wakacje Edyta Pazura pokazała but, jaki zrobiła dziewczynka. Okazało się, że najmłodsza córka menadżerki i Cezarego Pazury nie wykorzystała do tego plasteliny, modeliny czy papieru, jak można by było się tego spodziewać. Oryginalnie postawiła na podpaskę.