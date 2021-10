Ciekawostki na temat polskich i zagranicznych znajdziecie również na stronie Gazeta.pl.

Doda przez lata aktywności muzycznej zdobyła rzesze fanów śledzących jej poczynania w mediach społecznościowych. Tam właśnie gwiazda może komunikować się z nimi i dzielić różnymi informacjami na swój temat. Jeden z postów piosenkarki, napisany w humorystycznym tonie, spotkał się pozytywnym odbiorem internautów.

Doda w książce wspinacza Krzysztofa Wielickiego. "Byłam w Himalajach… nago"

Na profilu Doroty Rabczewskiej pojawiło się zdjęcie pochodzące z książki znanego wspinacza, Krzysztofa Wielickiego. Nie bez przyczyny. Okazało się, że obecna była na nim również i piosenkarka, a konkretnie plakat z nią z dawnej sesji do magazynu "CKM". Był on przyklejony do ściany namiotu himalaistów, którzy w 2006 roku przygotowywali się do wejścia do Nanga Parbat.

Jest to strona z książki wybitnego wspinacza Krzysztofa Wielickiego. Powiedzmy sobie to głośno: byłam w Himalajach…nago. Znowu pierwsza na świecie - dodała z przymrużeniem oka w opisie

Zwróciła się również bezpośrednio do himalaisty.

Panie Krzysztofie, mam nadzieję że da się pan zaprosić na zimową herbatkę - czytamy.

Internauci w komentarzach chwalili Dodę za jej dystans do siebie i poczucie humoru. Sami również zdobywali się na żartobliwe komentarze odnoszące się do posta.

Doda zdobywa wszystkie szczyty na goło i wesoło (to taki żarcik na początek dnia), tylko Dorcia nie obraź się za to - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama.

W odpowiedzi na to piosenkarka opublikowała emotikonę wyrażającą rozbawienie.

Tymczasem pod koniec września o Dorocie Rabczewskiej napisał nawet "Daily Mail". Wspomniał o działaniu polskiej gwiazdy, która zdecydowała się na wirtualną sprzedaż swojego ciała. Co ciekawe, zrobiła to jako pierwsza na świecie. Jej pomysł okazał się sporym sukcesem.