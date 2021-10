Ciekawe rozmowy z gwiazdami show-biznesu znajdziecie również na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna Wendzikowska to dobrze znana prezenterka telewizyjna i dziennikarka. Co jakiś czas pojawia się w programie "Dzień Dobry TVN", by polecać widzom różnego rodzaju produkcje, czy rozmawiać z prowadzącymi na tematy filmowe. Aktywnie działa przede wszystkim w mediach społecznościowych. O reakcjach internautów na jej posty miał okazję porozmawiać z nią reporter Plotka.

Anna Wendzikowska jest krytykowana na Instagramie. Jak reaguje?

Na profilu Anny Wendzikowskiej na Instagramie pojawiają się zdjęcia związane zarówno z jej działalnością zawodową, jak i życiem prywatnym. Dziennikarka chwali się ujęciami chwil spędzonych z dwiema córkami czy pamiątkowymi kadrami z wakacji. Zdarza się, że zamieszczane przez nią posty budzą wiele emocji, niekoniecznie pozytywnych wśród internautów. Czy prezenterka denerwuje się krytycznymi komentarzami?

W ogóle, dlatego że ja jestem osobą, która się niczym nie denerwuje, bo dlaczego ja mam swoim zdrowiem czy swoim samopoczuciem płacić za to, co ktoś tam sobie myśli, czy pisze. Ja w ogóle do tego nie zaglądam. To się dzieje poza mną. Ja mam swój świat, ja mam swoją rzeczywistość, swoje plany, swoje marzenia - tłumaczyła naszemu dziennikarzowi Wendzikowska.

Podczas swoich różnych wyjazdów i kontaktów z osobami z różnych krajów nie mogła nie zauważyć jednej rzeczy dotyczącej Polaków.

Widzę, że my mamy tę naszą naturę i ten nasz charakter taki trudny, ale to też trzeba trochę usprawiedliwić - mówiła reporterowi Plotka.

Jakie wytłumaczenie znalazła Anna Wendzikowska? Tego dowiecie się z powyższego materiału wideo.