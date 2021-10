Ciekawostki na temat gwiazd znajdziecie również na stronie głównej Gazeta.pl.

Joanna Krupa to gwiazda, której nie trzeba długa przedstawiać. Widzowie doskonale znają ją z programu "Top Model", który w Polsce przyniósł jej dużą popularność oraz sympatię. Angażuje się też w walkę o prawa zwierząt, jest szczęśliwą żoną i matką. Okazuje się też, że ma... sobowtórkę.

Joanna Krupa doczekała się sobowtórki. To uczestniczka "Wild life"

Duże podobieństwo do gwiazdy niektóre osoby dostrzegły u Karoliny Podymy, bohaterki reality show "Wild life", w którym grupa osób spędza czas w ekskluzywnej willi na wyspie Gran Canaria. Podczas rozmowy z "Super Expressem" uczestniczka programu powiedziała, że często słyszy o tym, że przypomina Joannę Krupę, choć sama tego nie dostrzega. Jest jej miło, gdy słyszy takie porównania.

Faktycznie, słyszę to. I to od obcych ludzi. Te porównania to oczywiście dla mnie komplement - mówiła dziennikowi.

Przekonywała przy tym, że nie korzysta z tego, że przypomina prowadzącą "Top Model". Nie miałaby jednak nic przeciwko temu, by wziąć udział z gwiazdą w jakimś wspólnym projekcie.

Chętnie bym z panią Joasią wystąpiła w jakiejś reklamie albo wspólnym programie - zdradziła "Super Expressowi".

Zaznaczyła też, że nie starała się na siłę upodobnić do Joanny Krupa i nie przeszła żadnej operacji plastycznej.

Jeśli chodzi o operacje, to miałam dużo, ale nie plastycznych. Ale wszystko przede mną - usłyszał tabloid.

Joanna Krupa to obok chociażby Jennifer Lopez, Brada Pitta czy też Ryana Goslinga jedna z gwiazd, które doczekały się swoich sobowtórów. Często bywa też tak, że fani dostrzegają podobieństwo jednych znanych osób do innych. Tak było np. wtedy, gdy Olga Frycz po zmianie fryzury została porównana do aktorki z "Gry o Tron".