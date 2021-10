Więcej na temat gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Małgorzata Kożuchowska od kilku dni przebywa na Malediwach, gdzie odpoczywa od pracy, korzysta ze słońca, ciepłej wody w oceanie i rozkoszuje się rajskimi widokami. Na Instagramie dodała kilka zdjęć ze swojego pobytu. Na ostatnim z nich pozuje w stroju kąpielowym na wodnym tarasie. Ujęcie na tle lazurowej wody spodobało się fanom. Aktorka rzadko pozwala sobie na odważne kadry.

Małgorzata Kożuchowska wypoczywa na Malediwach i pozuje w stroju kąpielowym. "Jesteś boska"

Aktorka przyznała na Instagramie, że wakacje były jej od dawna potrzebne. Postanowiła zaszaleć i wybrać się na koniec świata. Choć cena za nocleg w kurorcie na Malediwach przyprawia o zawrót głowy, Małgorzata Kożuchowska miała okazję oglądać naprawdę rajskie widoki, którymi podzieliła się z fanami na Instagramie.

Jeszcze trochę podładuję bateryjki i wracam, bo już zaczynam tęsknić - napisała ostatnio.

W piątek wrzuciła ostatni kadr z urlopu, pod którym dodała, że "czas wracać do domu". Na zakończenie swoich wakacji zapozowała do zdjęcia w czarnym stroju kąpielowym i kapeluszu, na tarasie nad wodą. Strój z mocno wyciętymi plecami i wiązaniami po bokach - podkreśla figurę aktorki. Fanom spodobało się to niecodzienne ujęcie.

Widoki się chowają. Przepięknie, jak zwykle.

Jesteś boska Małgosiu - skomentowali internauci.

Inni odradzili aktorce powrót do Polski, ze względu na jesienną aurę. Stwierdzili, że nie ma po co wracać do deszczowej rzeczywistości.

Nie wraca pani. U nas wieje i tylko osiem stopni. Proszę korzystać ze słońca, wody i wolności, cokolwiek to znaczy.

Nie chcę pani smucić, ale proszę zakupić parasol wracając - doradzili fani.

Aktorka na ostatnich kadrach dodanych na InstaStories napisała, że "było cudownie". Niebawem jednak wraca do swoich służbowych obowiązków. Małgorzata Kożuchowska ostatnio dużo czasu poświęca na grę w teatrze.

Małgorzata Kożuchowska wypoczywała na Malediwach. Dodała zdjęcie w stroju kąpielowym fot. instagram.com