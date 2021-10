Szukasz więcej informacji o codziennych wydarzeniach? Bądź na bieżąco - sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl

Wróżbita Maciej, czyli Maciej Skrzątek, to jeden z najpopularniejszych wróżbitów w Polsce. Z chęcią dzieli się ze swoimi fanami informacjami o tym, co dzieje się w sferze niebieskiej. Jego zdaniem, jeśli będziemy świadomi wpływu planet na naszą codzienność, znacznie łatwiej uda nam się znieść rzeczywistość.

Wróżbita Maciej obawia się, że będziemy musieli bronić naszej wolności

11 października planeta Saturn przyjęła pozycję prostą, która ma zachować do stycznia 2022 r. Dodatkowo znajdujemy się w tzw. układzie Saturna w znaku Wodnika, który ma potrwać do 7 marca 2023 r. Co to może oznaczać? Zdaniem wróżbity Macieja czekają nas naprawdę trudne czasy. Wszystko przez okresową retrogradację planety i konsekwencje, do których ma należeć m.in. "zachęcanie rządzących do narzucania reżimu, kontroli i władzy".

A to dopiero początek. Jak dodaje wróżbita Maciej, od kilku dni Jowisz przestał retrogradować i również występuje w Wodniku. To ma oznaczać, że na niebie wystąpiła bardzo niebezpieczna sytuacja, która może doprowadzić do niepokoju, zamieszek czy demonstracji.

Czyli rząd zaraz nam coś narzuci typu obostrzenia lub wrogie ustawy, a my będziemy się buntować i krzyczeć wniebogłosy: "A gdzie nasza wolność?". To właśnie taki układ Jowisza będzie prowokował społeczeństwo do jakichś zrywów, strajków, protestów i ogólnego sprzeciwu - napisał wróżbita Maciej na Facebooku.

Wróżbita Maciej podkreśla, że jeszcze jedna planeta da nam się we znaki. Tym razem chodzi o Plutona, który niedawno zakończył retrogradację. Im silniejsza planeta - tym gorsze skutki.

To on odpowiada za masowe zniszczenia, kataklizmy, katastrofy, epidemie, a nawet wojny. Jesteśmy naprawdę w bardzo trudnym czasie. I na koniec też coś ważnego: na niebie dochodzi do bardzo niepokojącego aspektu - dodaje wróżbita.

Mało? Podobno to dopiero początek! Mają czekać nas katastrofy, a nawet możliwe są działania zbrojne lub wojenne.

Ten aspekt rzutujący na cały świat może spowodować wszelkie katastrofy w szczególności te związane z ogniem typu wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, jakieś podpalenia, pożary. Ta niszczycielska energia może spowodować nawet jakieś działania zbrojne, wojenne i może określać bombardowanie oraz zniszczenie czegoś. Ten niebezpieczny aspekt może ostrzegać przed śmiercią większej liczby ludzi - grzmi wróżbita Maciej.

Czeka nas więc okres burzliwy, niebezpieczny, pełen wściekłości i agresji - tak przynajmniej uważa wróżbita.