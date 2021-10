Więcej artykułów na temat gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Rok temu światło dzienne ujrzał dokument zatytułowany "This is Paris". Amerykańska celebrytka otwarcie opowiedziała w nim o swoim życiu i karierze. Przez lata do Paris Hilton przylgnął wizerunek kiczowatej blondynki, jednak wydarzenia przedstawione na filmie ukazały ją w zupełnie innym świetle. Niedawno Amerykańska gwiazda postanowiła stanąć w obranie dzieci przebywających w ośrodkach wychowawczych.

Szokujące wyznanie Paris Hilton: "Byłam duszona, bita po twarzy"

Po latach gwiazda domaga się sprawiedliwości i zeznaje przeciwko placówce, która dopuściła się nadużyć wobec uczniów. W jednym z ośrodków spędziła w zamknięciu 11 miesięcy. Hilton wyznała, że przez 20 lat nie mogła spokojnie spać z powodu traumatycznych wspomnień. W felietonie dla "The Washington Post" celebrytka opowiedziała, czego doświadczyła.

Byłam duszona, bita po twarzy, podglądana w czasie brania kąpieli, wyzywana przez pracowników, zmuszana do brania leków bez diagnozy. Nie otrzymałam odpowiedniego wykształcenia. Wrzucono mnie do izolatki, której ściany były pokryte śladami po paznokciach i rozbryzganą krwią - wyznała.

Paris Hilton była ofiarą przemocy w ośrodku wychowawczym

Kilka dni temu podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie celebrytka udzieliła poparcia dla prawa, które ma pomóc dzieciom z ośrodków wychowawczych. Gwiazda w młodość dwukrotnie wbrew swojej woli przebywała w takim ośrodku. Paris Hilton wyznała, że do dziś zmaga się z zespołem stresu pourazowego.

Każdego dnia w Ameryce dzieci w ośrodkach wychowawczych są emocjonalnie, psychicznie i seksualnie wykorzystywane. Prawo federalne potrzebuje desperackiej reformy, która sprawi, że ośrodki będą bezpiecznymi miejscami - powiedziała.

Podczas konferencji w Waszyngtonie Paris Hilton zaapelowała do władz, aby zostały uchwalone ‘"karty praw" dla młodych osób w ośrodkach opieki. W wydarzeniu wzięły udział inne ofiary zakładów karnych oraz ich adwokaci.

***

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):

800 220 280 telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00) dla osób w kryzysie psychicznym związanym z pandemią koronawirusa;

800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, bezpłatna);

22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż (codziennie w godzinach 10.00-22.00) - pracownicy świadczą pierwszą pomoc psychologiczną poprzez rozmowę i działania psychoedukacyjne;

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości;

510 260 554 lub 517 360 159 linia wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).