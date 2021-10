Ile Mata zainkasował za współpracę z McDonald's? Eksperci szacują niebotyczną kwotę

Bądź na bieżąco z popkulturą, sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl

Współpraca rapera z siecią to jeden z najgorętszych tematów tej jesieni. Zestawy Maty są dostępne w McDonald's od 18 października 2021, a w ich skład wchodzą potrójny cheeseburger, średnie frytki i Vanilla Matcha Latte. Całość kosztuje 18 zł, a kupić ją można jedynie po okazaniu kuponu z aplikacji. Ta drobna przeszkoda nie powstrzymała jednak konsumentów, a zainteresowanie zestawem Maty można zobaczyć chociażby po ogromnej liczbie filmików na TikToku czy YouTubie.

Mata i McDonald's. Ile raper zarobił za tę współpracę?

Marcin Błajet, sales manager z agencji marketingowej LTTM, w rozmowie z INNPoland.pl podkreślił, że Mata jest jedną z kilku osób na świecie, z którymi McDonald's wszedł w tego typu współpracę. Serwis poprosił o opinię ekspertów od influencer marketingu, którzy wyliczyli, że wynagrodzenie rapera za akcję z siecią można liczyć w milionach złotych.

Szacuję, że wynagrodzenie liczy minimum sześć zer, ponieważ artyści tego kalibru nie przyjmują zbyt wielu współprac, a ekskluzywność w zakresie utożsamiania ich z marką podlega dodatkowej wycenie - powiedziała Olivia Drost, partner zarządzająca Spotlight Agency.

Ta stawka nie wydaje się wcale nieprawdopodobna, biorąc pod uwagę, ile na współpracy z McDonald's zarobił Travis Scott. Jak informował Forbes w listopadzie 2020 roku, Scott otrzymał wynagrodzenie rzędu 20 mln dolarów (ok. 79 mln zł). Co ważne, aż 15 mln dolarów pochodziło wyłącznie ze sprzedaży merchu (m.in. szortów i bluz z kapturem). We współpracy Maty z siecią również powstały dedykowane koszulki, ale nie są one na sprzedaż - można je wygrać wyłącznie w konkursie. Jednak, jak zauważyła Aleksandra Szkiłądź, marketing chief officer DDOB, polski raper wystąpił za to w spocie reklamowym.