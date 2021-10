Czas na botki! Te modele królują na wybiegach znanych marek

Więcej o gwiazdach i ich stylizacjach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz stylowe propozycje od marki Deichmann. Praktyczne, a jednocześnie odpowiadające aktualnym trendom. Wybraliśmy dla Was najmodniejsze pary.

MASYWNE BOTKI

Botki z wysoką cholewką i masywną, traktorową podeszwą wracają do łask. Ten model pokochały największe domy mody i stały się absolutnym must-have szafy każdej z nas. Pasują zarówno do eleganckich spodni, klasycznych jeansów, jak i długich spódnic, czy sukienek. W towarzystwie modnego trencza albo skórzanej ramoneski stworzysz z nimi modny look na co dzień. W kolekcji Deichmann znajdziesz gładkie, klasyczne, pozbawione zdobień trapery oraz ich przeciwieństwo, czyli

z dodatkiem srebrnych okuć. Nie mogło zabraknąć również uwielbianych przez wszystkich sznurowanych workerów. W tym sezonie najpopularniejsze modele występują w bieli, czerni oraz ultra modnym beżu!

SZTYBLETY

Sztyblety to bez wątpienia kultowy model botków, jeden z głównych elementów garderoby kapsułowej. Co, jeśli jednak naszła Cię ochota na zmianę? Śmiało! Tej jesieni sztyblety zyskują zupełnie nowego charakteru dzięki przeskalowanej, wręcz architektonicznej podeszwie, dodając nam kilka dodatkowych centymetrów. W nich nie straszna Ci będzie jesienna plucha. W kolorze bieli, czy czerni – nie ma znaczenia, które wybierzesz, z pewnością dopełnią idealnie Twoją jesienną garderobę.

KLASYKA PONAD WSZYSTKO

Dla fanek nieco bardziej klasycznych rozwiązań marka Deichmann proponuje stylowe botki na obcasie. Do wyboru cały wachlarz produktów, jednak największą uwagę przyciągają te na cienkiej szpilce oraz kwadratowym słupku. Bez wątpienia sprawdzą się do każdej stylizacji - na co dzień jak i na wieczorne wyjście.

Zaopatrz się w modną parę! Jesienno-zimowa kolekcja Deichmann dostępna jest w sklepach stacjonarnych i na www.deichmann.com