Serwis CNN przekazał informację od agenta FBI Michaela McPhersona, że na terenie rezerwatu Carlton na Florydzie znaleziono ludzkie szczątki, a w ich pobliżu plecak oraz notatnik, które najprawdopodobniej należą do poszukiwanego Briana Laundrie. McPherson poinformował również, że odkrycie FBI zostało dokonane w miejscu, które do tej pory znajdowało się pod wodą. Źródło CNN donosi także, że proces identyfikacji odnalezionych szczątków może zabrać dużo czasu ze względu na ich stan.

Śmierć Gabby Petito. Odnaleziono szczątki i przedmioty prawdopodobnie należące do Briana Laundrie

1 września Brian Laundrie samodzielnie powrócił do rodzinnego domu z wyjazdu, który odbywał z Gabby, po czym ponownie zniknął. Jego poszukiwania trwają już od ponad miesiąca, a obecnie zaangażowana jest w nie także rodzina mężczyzny. To właśnie oni pomogli policji w zidentyfikowaniu przedmiotów prawdopodobnie należących do Briana, które zostały znalezione na terenie rezerwatu Carlton. Jak podaje CNN, rodzina została także powiadomiona o odkryciu ludzkich szczątków. Technicy mają dokładnie zbadać to miejsce, a przedstawiciele FBI informują, że może to zająć kilka dni.

Co się stało z Gabby Petito?

W lipcu 2021 roku Gabrielle Petito i Brian Laundrie rozpoczęli podróż po Stanach Zjednoczonych, którą relacjonowali w swoich mediach społecznościowych. Pod koniec sierpnia matka dziewczyny otrzymała od niej ostatnie, bardzo krótkie wiadomości, a 11 września zgłosiła zaginięcie Gabby. 19 września zwłoki youtuberki zostały odnalezione na terenie kempingu w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming. W połowie października lekarz sądowy, po przeprowadzeniu sekcji, potwierdził, że Gabby zginęła w wyniku uduszenia, a jej śmierć była morderstwem.