Interesujesz się popkulturą? Sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl

REKLAMA

Imprezy halloweenowe z roku na rok cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Przebieranie się nie jest już tylko domeną dzieci, coraz częściej decydują się na to także dorośli, przy okazji puszczając oko do zabawnych wydarzeń, popularnych seriali czy trendów, którymi przez ostatnie kilka miesięcy żył cały świat.

Zobacz wideo Przepis na ciastka na Halloween

Tanie suknie ślubne gwiazd. Nie uwierzycie, ile kosztowały

Halloween 2021. Pomysły na przebrania

Squid Game

Tej pozycji nie mogło zabraknąć na liście. Nie tylko dlatego, że ta koreańska produkcja stała się najchętniej oglądanym serialem Netfliksa wszech czasów, ale również dlatego, że skopiowanie charakterystycznych strojów z serialu jest banalnie proste. Wystarczy jedynie zielony dres z numerem, aby przebrać się za zawodnika, lub też czerwony kombinezon, jeśli chcemy upodobnić się do strażnika z gry.

Kim Kardashian na Met Gali

O stroju Kim na tegorocznej Gali Met mówili wszyscy. Jej czarna od stóp do głów kreacja od Balenciagi, zakrywająca również twarz, stała się bohaterką memów, a celebrytka była porównywana m.in. do Batmana. Takie przebranie na Halloween również nie powinno być szczególnie czasochłonne, jedyne, czego wymaga, to dużo czarnego materiału.

Wielka miłość, później zawirowania i rozstania. Te pary nie rozeszły się w zgodzie

Cruella

Nowa odsłona Cruelli zainspirowała cospleyerki i cospleyerów na całym świecie. Zwłaszcza że film Disneya z 2021 roku przedstawia ją jako prawdziwą gwiazdę świata mody, a wcielająca się w nią Emma Stone prezentuje kilka robiących wrażenie stylizacji. Aby zostać Cruellą na Halloween potrzebna będzie jedynie czarno-biała peruka, ciemny płaszcz i odrobina czerwonej szminki.

Cruella TikTok, a.rossi

Daphne Bridgerton

Przebranie za bohaterkę "Bridgertonów" może być nieco bardziej czasochłonne, jednak z pewnością będzie świetną zabawą dla każdej osoby, której marzy się wzięcie udziału w prawdziwym balu debiutantek. Kluczowa będzie tu długa, elegancka sukienka, rękawiczki oraz tiara.

Daphne Bridgerton TikTok, Megs

Beth Harmon

Premiera "Gambitu królowej" miała miejsce pod koniec 2020 roku, dlatego przebranie za główną bohaterkę podczas tegorocznego Halloween z pewnością będzie nadal bardzo modne. Kluczowe dla stylu Beth są przede wszystkim rude włosy obcięte na boba. Do tego sukienka w jasnych kolorach lub ciemny golf ze spódnicą i para oxfordów. Aby odtworzyć jej stylizację z finału "Gambitu królowej", może dorzucić także biały beret.

Beth Harmon TikTok, mads