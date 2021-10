Więcej informacji na temat gwiazd znajdziecie na Gazeta.pl

REKLAMA

Selene Gomez na TikToku obserwuje ponad 36 milionów fanów. Filmy publikowane przez gwiazdę cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony widzów. Kilka dni temu aktorka udostępniła nagranie, w którym zapowiedziała, że będzie prowadziła transmisję na żywo, podczas której obserwatorzy będą mogli zadawać jej różne pytanie. Uwaga internautów skupiła się jednak na czymś zupełnie innym. Fani byli zachwyceni jej nową fryzurą.

Te gwiazdy przyłapano na majstrowaniu w programie graficznym. Kto zaliczył większą wpadkę?

Zobacz wideo Selena Gomez została strollowana przez siostrę Gracie w filmie na TikToku

Selena Gomez zebrała dużo komplementów na temat nowej fryzury

Podczas jednego z najnowszych nagrań, które pojawiło się na TikToku, Gomez zaprezentowała się widzom w krótkich włosach. Długie, lekko kręcone włosy zostały zastąpione eleganckim bobem. W komentarzach pod filmem, fani nie kryli zachwytu. Nowa odsłona aktorki bardzo spodobała się jej obserwatorom.

Wyglądasz tak dobrze w krótkich włosach.

Piękna fryzura, która sprawa, że wyglądasz olśniewająco.

Podoba mi się nowa fryzura. Wyglądasz podobnie jak na Met Gali w 2017 roku - napisali fani.

Selena Gomez lubi zaskakiwać wyglądem

29-letnia aktorka kilkukrotnie zmieniła fryzurę w tym roku. W styczniu trafiła na okładki gazeta, ponieważ w ramach promocji swojej marki "Rare Beauty" zmieniła odcień włosów na platynowy blond. Kilka miesięcy później wróciła do naturalnego koloru, a teraz zdecydowała się na znaczne skrócenie ich.

Plany zawodowe Seleny Gomez

Pod koniec października na HBO MAX ukaże się program kulinarny z udziałem Seleny Gomez zatytułowany "Selena + Chef". Oprócz występu w telewizji gwiazda współpracowała z zespołem Coldplay przy nowym singlu. 15 października odbyła się premiera piosenki "Let Somebody Go".