Zdecydowana większość gwiazd decyduje się na zmianę imienia lub nazwiska, aby było ono bardziej unikatowe, łatwiejsze do zapamiętania lub aby nie być mylonym z kimś innym. U niektórych jednak zmiana wynika wyłącznie z wewnętrznej potrzeby.

Tak było w przypadku Kanye Westa. Raper jeszcze w 2018 roku napisał na Twitterze, że planuje zmienić imię na Ye, po tym, jak ukazała się jego płyta o tym samym tytule. Oficjalnie wystosował o zmianę trzy lata później, a legalnie jako Ye może się legitymować od października 2021 roku.

Gwiazdy, które zmieniły nazwiska, gdy stały się sławne

Victoria Beckham

Z czasów Spice Girls panieńskie nazwisko Victorii - Adams - kojarzyli jedynie najwięksi fani zespołu. Zdecydowana większość osób znała ją tylko z pseudonimu Posh Spice. W 1999 roku jeszcze jako Victoria Adams wyszła za Davida Beckhama, a swoją dalszą karierę kontynuuje już pod zmienionym nazwiskiem.

Victoria Beckham instagram.com/@victoriabeckham

Lana Del Rey

Prawdziwe nazwisko wokalistki to Elizabeth Woolridge Grant, jednak zanim osiągnęła międzynarodowy sukces jako Lana Del Rey, próbowała swoich sił z innym pseudonimami. W 2005 i 2006 nagrała kolejno dwa albumy jako May Jailer, a w 2008 EP-kę jako Lizzy Grant. Występowała także jako Sparkle Jump, Rope Queen czy Queen Of Coney Island.

Lana Del Rey YouTube, kanał Lana Del Rey

Prince

Wbrew pozorom Prince nie jest pseudonimem, a prawdziwym imieniem artysty, który urodził się jako Prince Rogers Nelson. Na początku lat 90. artysta miał poważny konflikt ze swoją wytwórnią Warner Bros, dlatego postanowił wydać kolejną płytę pod nowym pseudonimem, który zmienił na niewymawialny znak graficzny. Z racji tego, że nie dało się go wypowiedzieć, Prince określał go jako "symbol miłości", a prasa pisała o nim także "Artysta Wcześniej Znany Jako Prince". Ponownie jako Prince zaczął nagrywać dopiero w 2000 roku.

Prince instagram.com/@prince

Diddy

Raper urodził się jako Sean John Combs, a z początków swojej kariery znany był jako Puffy i Puff Daddy. W 2001 roku oznajmił, że zmienia pseudonim na P. Diddy, a zaledwie cztery lata później zaczął funkcjonować po prostu jako Diddy. To nadal nie był jednak koniec zmian pseudonimów rapera. W 2008 roku poinformował, że będzie występował jako Sean Jean, a w maju 2021 roku legalnie zmienił swoje drugie imię z John na Love.

Diddy YouTube, kanał DirtyMoneyVEVO

Drake

Zanim stał się słynnym raperem, Kanadyjczyk rozpoczął swoją karierę jako aktor. Od 2001 do 2008 roku grał w serialu "Degrassi: Nowe Pokolenie" pod swoim prawdziwym nazwiskiem Aubrey Graham. Na zmianę zdecydował się dopiero w 2009 roku, a Drake to tak naprawdę jego drugie imię.

Drake instagram.com/@champagnepapi

Katy Perry



Artystka urodziła się jako Katheryn Elizabeth Hudson. Swoją pierwszą płytę z piosenkami w stylu gospel w 2001 roku wydała pod nazwiskiem Katy Hudson, jednak album nie zyskał aż tak dużej popularności. Katy postanowiła zmienić swój wizerunek, a także pseudonim - nazwisko Katy Hudson bywało mylone z amerykańską aktorką Kate Hudson. Wokalistka wykorzystała więc panieńskie nazwisko swojej matki - Perry.

Katy Perry instagram.com/@katyperry