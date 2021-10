Newsy z show-biznesu znajdziecie również na stronie głównej Gazeta.pl.

Przemek Kossakowski to jeden z dobrze znanych widzom dziennikarzy i podróżników, którego programy takie jak "Down the road. Zespół w trasie" cieszą się popularnością. Gwiazda działa w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się m.in. informacje na temat podejmowanych przez niego inicjatyw. Jego ostatnia aktywność zaskoczyła jednak internautów.

Przemek Kossakowski zrobił live’a w środku nocy. Internauci zaniepokojeni

Przemek Kossakowski w środku nocy postanowił, że zrobi na swoim profilu live'a. Podróżnik znajdował się wtedy w łazience i przez chwilę próbował zmienić ustawienie kamerki w telefonie, która zamiast jego twarzy, pokazywała pomieszczenie. Dziennikarz nieskładanie i mało zrozumiale zwracał się do obserwujących go osób. Przywitał się i zachęcił do interakcji.

Ciężko mówić, ale witam serdecznie. Zachęcam do zadawania pytań - powiedział.

Zaniepokojeni tym faktem internauci w komentarzach na żywo zachęcali podróżnika do tego, by ten położył się do łóżka.

Kosa, idź spać, zmęczony jesteś widać.

Zmykaj spać! Wyłącz relację.

Nie powinieneś spać? - pisali.

Nagrania z zapisem live’a nie ma już na profilu Kossakowskiego. On sam nie odniósł się do sytuacji.

Przemek Kossakowski i Martyna Wojciechowska rozstali się

W życiu Przemka Kossakowskiego zaszła w tym roku rewolucja. Okazało się, że podróżnik i Martyna Wojciechowska się rozstali. Wiadomość ta zaskoczyła wiele osób, a o całej sprawie głośno było w mediach. Oboje zdecydowali się na opublikowanie swoich komentarzy w tej sprawie. Dziennikarka nie ukrywała, że nadal towarzyszy jej smutek. Kossakowski natomiast w swoim oświadczeniu wspomniał, że decyzje, jak ta o rozstaniu, nigdy nie są podejmowane z dnia na dzień.