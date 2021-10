Więcej newsów o dzieciach gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Monika Mrozowska wychowuje czworo dzieci: dwie córki i dwóch synów. Najmłodszy z nich urodził się pod koniec stycznia. Aktorka pokazuje jego twarz, a chłopiec stał się gwiazdą na jej Instagramie. Tym razem dumna mama opublikowała jego najnowsze zdjęcie, zrobione z okazji skończenia dziewięciu miesięcy życia.

Monika Mrozowska świętuje kolejny miesiąc życia syna

Mrozowska uwielbia być mamą, a dzieci są dla niej najważniejsze. To z nimi spędza wiele czasu, chwali się na Instagramie ich osiągnięciami. Niektórym jednak nie podoba się to, że mają różnych ojców, co często zarzucają aktorce. Teraz mają ważną okazję do świętowania, o czym dowiedzieliśmy się dzięki najnowszemu wpisowi Moniki na Instagramie.

Witam się z Państwem! Uprzejmie informuję, że właśnie minęło dziewięć miesięcy odkąd zaszczyciłem swoją obecnością tę szerokość geograficzną. Ogólnie bardzo spoko - zaczęła.

Przy okazji zdradziła, jak rozwija się maluch:

Dalej śpię z matką, dalej mam voucher w barze mlecznym, ale nie pogardzę zupką od babci Tereski, ani jajkiem, ani... tym, co akurat znajduje się na talerzu obok. Wstałem! Na własne nogi. I teraz już nic mnie nie powstrzyma ! Przed robieniem Armagedonu w bliższej i dalszej okolicy - kontynuowała przybierając zabawny ton.

W komentarzach posypały się życzenia i miłe słowa:

Rośnij chłopaku, rośnij.

Ależ z niego jest słodziak. Do schrupania.

Lucuś to najładniejszy maluch na Instagramie.

Oprócz Lucjana aktorka jest także mamą Karoliny, Jadwigi i Józefa. Najstarsza skończyła 18 lat i najrzadziej pojawia się na profilu aktorki.

