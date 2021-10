Monika Kociołek, znana jako Monia, jest członkinią popularnego projektu na YouTubie. Wspólnie z innymi członkami Teamu X zamieszkują w willi pod Warszawą. Fani parowali ją z wieloletnim przyjacielem - Karolem Pieszko. Okazuje się, że ten ship może pójść w niepamięć. Monika Kociołek opublikowała na Instagramie gorące zdjęciem ze swoim ukochanym.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwięksi przystojniacy według influencerek [Lista Plotka]

Monika Kociołek pozuje na Santorini ze swoim chłopakiem

Monia opublikowała wybrała się na wakacje na Santorini. Okazuje się, że nie jest tam sama. Na jednym ze zdjęć pozuje w ramionach swojego ukochanego. Para całuje się w basenie, a na kolejnym ujęciu możemy zobaczyć, jak Monika Kociołek szczerze się uśmiecha. Nie widać jednak twarzy jej ukochanego.

Buntowniczka, romantyczka. TikTok Marianny Schreiber odsłania kolejne oblicza

Więcej o związkach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Tego nikt się nie spodziewał - piszę Monika Kociołek pod zdjęciem z ukochanym.

Fani mogą zapomnieć o shipie Moniki Kociołek i Pieszko

Przyjaciele Moniki Kociołek nie byli zaskoczeni obwieszczeniem, za to ucieszyli się, że w końcu zdecydowała się wystawić związek na światło dzienne. Część z nich myślała, że się przewidziała. Nie zabrakło także miłego komentarza od Karola Pieszko. Członek Teamu X wielokrotnie podkreślał, że z Monią są tylko przyjaciółmi. Fani mimo to liczyli na coś więcej.

Fani szybko domyślili się kim jest chłopak Moniki Kociołek i chyba mają rację

Choć Monika Kociołek nie zdecydowała się pokazać twarzy swojego ukochanego, fani domyślają się kim jest. Piotr Ambryszewski, czyli Pedro skomentował zdjęcie emotikonami ognia i serca. Fani Moni zaczęli mu gratulować i stwierdzają, że widać, że to on.

Widać przecież, że to on - fani domyślają się kim jest chłopak Moniki Kociołek.

Natsu odchodzi z Teamu X. Influencerka założyła nową firmę

Monika Kociołek i Piotr Ambryszewski mieli okazję poznać się przy produkcji filmów i zdjęć dla Teamu X. Okazuje się, że fani mogą mieć rację co do ich związku. Do tej pory Pedro milczał na swoim Instagramie. Dzisiaj postanowił opublikować zdjęcie z Santorini. Znajomi zakochanych komentują post w żartobliwy sposób pisząc, że "miało być trochę ukrywane".