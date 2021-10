Adrianna Kaczmarczyk jest jedną z bardziej kontrowersyjnej artystek w Polsce. 11 dni po rocznicy katastrofy Smoleńskiej postanowiła się podzielić ze swoimi fanami piosenkę powiązaną z tematem. Teraz poszła za ciosem i wydała utwór o papieżu w stylu techno.

"JP2 in da House" to kolejny owoc pracy artystki. Utwór od razu wpada w ucho i z pewnością pojawi się na niejednej domówce. Artystka poświęciła go ważnej dla niej postaci, jaką jest Jan Paweł II. Uważa, że miłość do niego łączy ludzi.

Nowy Klip Adu podbija internet

O premierze Adu poinformowała na Facebooku. Przyznała, że myślała nad tym utworem bardzo długo. Zapytała swoich fanów, czy przewidują hit na parkiety. Klip zebrał już ponad 350 tysięcy odsłon na YouTubie. Sam teledysk jest bardzo prosty. Wokalistka trzyma w rękach obraz papieża i tańczy.

Najnowszy bangier ADU już jest na YouTube. Oto otwór, o którym myślałam bardzo dłuuugo, bo podnosi ważny dla mnie temat, jakim jest postać Jana Pawła II. Nosi tytuł JP2 IN DA HOUSE i jest calutki na różowo! Zapraszam zatem do oglądania i słuchania. Co myślicie? Będzie hit na parkietach? - informowała Adu na Facebooku.

"JP2 in da house" podbija internet, ale jeden szczegół by go ulepszył

Nowy utwór Adrianny Kaczmarczyk skomentowali fani. Uważają, że "JP2 in da house" nadaje się idealnie na imprezy i jest odpowiednio wyważony. Sam bit jest taneczny i z pewnością młodzi go polubią. Na co dzień nie mają okazji słuchać utworów o podobnej tematyce.

"Co tu się odjaniepawliło?" nabrało nowego sensu. No nic… kiedy widzimy się w klubach?

Premiera powinna być o 21:37.

Spoko. Bardzo wyważone, bez skandali. Bit bardzo taneczny. Jędraszewskiego młodzież raczej nie słucha a tu mamy coś dla młodych - piszą w komentarzach.

Piosenka wpadła wam w ucho?