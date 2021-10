Więcej artykułów związanych z tematyką muzyczną znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Po około sześciu latach od muzycznej przerwy Adele wróciła z nowym materiałem. W piątek 15 października premierę miał jej singiel zatytułowany "Easy On Me", do którego artystka nagrała również nastrojowy teledysk. Piosenka wzbudziła wiele emocji wśród fanów, którzy pisali, że warto było tyle czekać. Utwór bardzo spodobał się Julii Wieniawie, która niedawno wzięła go na warsztat.

Zobacz wideo Julia Wieniawa śpiewa piosenkę Adele "Easy On Me"

Julia Wieniawa w utworze Adele "Easy On Me"

Gwiazda opublikowała na TikToku 40-sekundowe wideo, na którym uwieczniła, jak śpiewa fragment najnowszej piosenki brytyjskiej wokalistki. Ukochaną Nikodema Rozbickiego bardzo ucieszył powrót Adele, a sam utwór nie może wyjść jej z głowy.

Nie mogę przestać tego śpiewać. Kocham - dodała w opisie.

Zamieszczone przez Wieniawę nagranie na ten moment zyskało już ponad 20 tys. polubień. W komentarzach natomiast obserwatorzy aktorki podzielili się z nią swoimi opiniami na temat jej interpretacji. Wiele z nich było pozytywnych.

Ale pięknie!

Ciarki mnie przeszły - pisali pod tiktokiem.

Niektóre osoby prosiły nawet, by gwiazda pokusiła się o nagranie pełnej wersji "Easy On Me".

Wow! Chętnie bym posłuchała całego coveru - czytamy.

Pojawiły się też głosy, że choć wyszło to ładnie, to jednak Julii Wieniawie daleko jest do Adele. Sama aktorka w rozpoczętym wątku dyskusyjnym odpowiedziała, że wcale nie stara się dorównać brytyjskiej wokalistce. Internauci stawali w obronie polskiej gwiazdy, a sama autorka komentarza wytłumaczyła, że nie napisała tamtych słów z hejtem, a Wieniawa jest naprawdę uzdolniona.

