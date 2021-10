Chcesz wiedzieć wszystko o nowościach? Zaglądaj na stronę główną Gazeta.pl

Pierwsza informacja o tym, że raper podjął współpracę z McDonald's, trafiła do mediów w piątek 15 października. Na profilu sieci pojawiło się dość enigmatyczne wideo, jednak fani Maty bardzo szybko połączyli kropki i domyślili się, o co chodzi. Teraz dokładnie wiadomo już, że raper firmuje swoją ksywką zestaw składający się z potrójnego cheeseburgera, Vanilla Matcha Latte i średnich frytek. Całość kosztuje 18 zł, dostępna jest w ofercie od 18 października do 21 listopada 2021, a zestaw Maty można kupić tylko po pobraniu kuponu z aplikacji.

Zestaw Maty w McDonald's z pierwszymi recenzjami

Zainteresowanie nowością w McDonald's jest ogromne, o czym świadczy chociażby fakt, że filmiki o zestawie rapera, które pojawiły się na TikToku, w kilka godziny zostały obejrzane już ponad milion razy. Zdecydowana większość recenzji samego jedzenia jest pozytywna. Cheeseburger poza dużą ilością mięsa nie różni się szczególnie od zwykłej kanapki. Vanilla Matcha Latte niektórym smakuje bardzo, innym mniej, ale specyficzny smak ma po prostu sama matcha. Sporo osób jest jednak zawiedzionych faktem, że do zestawu nie są dołączane naklejki, których zdjęcie krążyło w sieci od piątku.

O ile walory smakowe zestawu Maty oceniane są raczej pozytywnie, raper spotkał się jednak z krytyką za samo podjęcie współpracy z McDonald's. Użytkownicy Twittera zarzucają Matczakowi, że należy do "pokolenia pluszowego buntu", a fakt, że w społeczeństwie, które cierpi z powodu otyłości i zbyt dużej produkcji mięsa wpływającej na stan planety, promuje potrójnego cheeseburgera, określają jako mało odpowiedzialny.

Oprócz zestawu Mata z McDonald's mają także wspólny merch w postaci bluz i koszulek opatrzonych specjalnym logo. Jak donosi serwis WirtualneMedia.pl, nie trafią one do sprzedaży - będzie można je zdobyć, wyłącznie biorąc udział w konkursie. Aby poznać szczegóły, należy obserwować InstaStories marki. Co ciekawe, w kampanii reklamowej Maty i McDonald's powstał też specjalny spot, który można obejrzeć również na YouTubie. Mimo że ma on zdecydowanie większą liczbę łapek w górę, komentarze pod nim zostały wyłączone.