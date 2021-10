O tym, jak mieszkają gwiazdy i celebryci dowiesz się, wchodząc na Gazeta.pl

Katarzyna Cichopek urządziła sobie już miejsce, w którym może odpoczywać w ciepłe, jesienne wieczory. Na jej balkonie jest niezwykle przytulnie. A to za sprawą dodatków i roślin, których tam nie brakuje. Szczególną uwagę zwracają wrzosy.

Katarzyna Cichopek ozdobiła balkon na jesień. A na nim kwiaty, które przynoszą nieszczęście!

Katarzyna Cichopek dość często "zaprasza do domu" swoich obserwatorów i pokazuje, jak z Marcinem Hakielem urządzili wspólne gniazdko. Widzieliśmy już kuchnię czy łazienkę aktorki. Najczęściej jednak chwali się balkonem, który służy za przedłużenie mieszkania. Między kwiatowymi kącikami znalazł się duży fotel rattanowy i dywan, który sprawia, że nawet na zewnątrz jest przytulnie.

Cichopek dba o to, by balkon zawsze był zadbany i ozdobiony. W zależności od pory roku dobiera odpowiednie dodatki i rośliny. Na najbliższe miesiące postawiła na kwiatki, które bez wątpienia kojarzą się z jesienią, czyli m.in. chryzantemy i wrzosy. Co ciekawe, wrzosy są uznawane za kwiaty, które przynoszą pecha i nieszczęście! W związku z tym lepiej nie przynosić ich do domu i nie powinno się ich dawać im komuś w prezencie.

Być może prowadząca "Pytanie na śniadanie" nie wierzy w takie przesądy, a może nie słyszała o tej zaskakującej teorii odnośnie wrzosów. Wierzycie w takie zabobony?