Marta i Paweł poznali się na planie siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Zgodnie z zasadami mężczyzna zaprosił na gospodarstwo trzy kobiety, które wcześniej zwróciły jego uwagę, ale to właśnie do Marty ciągnęło go najbardziej. Gdy kamery zniknęły z gospodarstwa, ich uczucie rozkwitło.

"Rolnik szuka żony". Paweł i Marta są już po ślubie? To zdjęcie daje do myślenia

Ostatnio Marta pokazała na Instagramie zdjęcie, które mogłoby sugerować, że jest już po ślubie. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" wybrała się na imprezę, a na wizytówce, którą oznaczono jej miejsce przy stole, podpisano ją dwoma nazwiskami Paszkin-Bodzianny. Marta szybko sprostowała wpadkę gospodarzy.

Ktoś się pospieszył, ale brzmi nieźle - skomentowała na InstaStories.

Przypomnijmy, że para zaręczyła się zaledwie kilka tygodni temu, a w rozmowie z Plotkiem Marta zdradziła, jak do tego doszło. Jak się okazuje, Paweł był tak podekscytowany, że nie wybrał najlepszego momentu na oświadczyny.

Paweł zrobił to w najmniej odpowiednim i oczekiwanym momencie. Bardzo długo czekał na pierścionek zaręczynowy, który był na specjalne zamówienie i jak tylko dostał potwierdzenie, że jest gotowy do odebrania, to nie mógł się doczekać i od razu z nim przyjechał - zdradziła Marta.

To był kolejny krok, który para zrobiła ku wspólnej przyszłości. Wcześniej bohaterowie programu "Rolnik szuka żony" kupili mieszkanie, a kobieta zdecydowała się na przeprowadzkę do ukochanego.