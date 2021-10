Więcej informacji na temat pierścionków zaręczynowych gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Friz i Wersow to jedna z najsłynniejszych par wśród youtuberów. Założyciel Ekipy oświadczył się swojej dziewczynie na urlopie w Grecji, gdzie świętowali trzecią rocznicę związku. Para pochwaliła się zdjęciami z zaręczyn w mediach społecznościowych. Oczywiście nie zabrakło ujęć pierścionka, który od razu wzbudził podziw wśród internautów. Wiemy, ile kosztował.

Ile kosztował pierścionek zaręczynowy Wersow?

Karol postanowił podarować wybrance serca pierścionek marki Tiffany & Co. Okazuje się, że za błyskotkę z 18 karatowym złotem i diamentem trzeba zapłacić ponad 36 tysięcy dolarów, czyli ponad 137 387 złotych. Jest to kultowy model, który doczekał się miana "pierścionka pierścionków" z angielskiego "the ring if ring".

Jego historia sięga 135 lat i jest marzeniem wielu kobiet na całym świecie. Na stronie internetowej możemy odnaleźć informację o tym, że projekt pochodzi z 1886 roku. Ustawienie kamienia ma wydobyć z niego największy blask. Jest to najlepszy jakościowo model w branży jubilerskiej.

O cenie pierścionka informowaliśmy jako jedni z pierwszych, już na początku września, gdy tylko Wersow otrzymała błyskotkę.

Internauci potwierdzili nasze przypuszczenia, co do kwoty pierścionka Weroniki Sowy. Niektórzy jednak komentowali pod artykułem, że:

Znając ich, jest też mocno prawdopodobne, że jest z Ali.

Lol nie będzie szczęśliwa gdy prokurator go zabezpieczy.

Oliwia Bieniuk wyznała, że marzy o takim samym pierścionku

Kariera córki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka rozwija się w zawrotnym tempie. Młoda gwiazda chętnie występuję w popularnych programach telewizyjnych, zyskując coraz większą sympatię widzów. Oliwia niedawno wyznała, że jest zauroczona pierścionkiem Weroniki i sama chciałaby taki posiadać.

Taki bym chciała - przyznała Oliwia.

Friz i Wersow jeszcze nie zdradzili konkretnej daty ślubu. Na razie youtuberzy skupiają się na kolejnych projektach. Karol nagrywa program "Twoje 5 minut", a Weroniki realizuje liczne kampanie reklamowe.