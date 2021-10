Zofia Zborowska - Wrona jak czas temu została mamą. Nadzieja jest owocem miłości aktorki i jej męża - Andrzeja Wrony. Para chętnie dzieli się swoimi wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Pojawią się także zdjęcia córki, a Zofia Zborowska porusza też kwestie związane z macierzyństwem. Aktorka wyznała, że po ciąży ma problem z wypadaniem włosów.

Aktorka wyznała, że po ciąży zaczęły jej wypadać włosy

Zofia Zborowska - Wrona wyznała, że zaczęły jej wypadać włosy. Wszystko zaczęło się trzy miesiące po porodzie. Będąc w ciąży, nie spadł jej z głowy włos. Teraz, by je wzmocnić, zaczęła stosować kurację olejkami ulubionej firmy. Jak twierdzi, pomagają jej, więc poleciła je osobom, które zmagają się z podobnym problemem.

W ciąży to mi nie spadł włos z głowy, teraz mi zaczęły właśnie wypadać, czyli mniej więcej, jak się zbliża trzeci miesiąc po porodzie, to lecą mi włosy - mówiła na InstaStories.

Zofia Zborowska - Wrona nie może się doczekać powrotu do sportu

Ostatnio odpowiedziała też na pytanie internautów, czy czuje presję, aby powrócić do figury sprzed ciąży. Aktorka wyznała, że jest to konieczne, aby mogła wrócić do zawodu. Nie czuje presji, raczej cieszy się powrotem do treningów.

Nie, ale wiem, że muszę wrócić do swojej wagi, żeby wrócić do zawodu oraz czuć się lepiej sama ze sobą. Ale czy od razu presja? [...] Raczej nie. Raczej jaram się tym, że wrócę do sportu itd.

Powrót do sylwetki sprzed ciąży nie u każdej kobiety trwa tyle samo. Najważniejsze jest zdrowie i to, by czuć się dobrze we własnym ciele.