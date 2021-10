Chcesz być na bieżąco z nowościami? Sprawdzaj stronę główną Gazeta.pl

W piątek 15 października na fanpage'u McDonald's pojawił się krótki filmik z zapowiedzią nowości, która w ofercie restauracji ma być dostępna od poniedziałku. Chociaż sam post jest mocno enigmatyczny, fani Maty szybko domyślili się, że chodzi o jego współpracę z siecią, szczególnie że raper na swoim InstaStories udostępnił to samo wideo.

Mata współpracuje z McDonald's. Od kiedy nowa oferta, ile kosztuje i co znalazło się w menu?

Informację o nowym menu McDonald's przekazał instagramowy blog Food News Polska, który pokazał, co ma znaleźć się w ofercie promowanej ksywką rapera. Jak widać na zamieszczonym przez nich screenie, w skład zestawu wchodzą potrójny cheeseburger, Matchak Latte, czyli Vanilla Matcha Latte, i średnie frytki. Cena Zestawu Maty to 18 zł. Oferta będzie limitowana i dostępna w McDonald's od 18 października do 21 listopada 2021.

Sama restauracja jak na razie nie potwierdziła tych doniesień, jednak nieco więcej zdradził Lil Konon. Na swoim fanpage'u zamieścił zdjęcie z naklejkami, które mają promować współpracę Maty z siecią.

Firmowane ksywką Maty zestawy w McDonald's mają trafić do sprzedaży niewiele ponad dwa tygodnie po ukazaniu się drugiej płyty artysty "Młody Matczak", która miała premierę 1 października. Album do tej pory pokrył się już dwukrotną platyną (czyli sprzedano min. 60 000 egzemplarzy). We wrześniu 2020 podobną akcję z McDonald's w Stanach Zjednoczonych przeprowadził amerykański raper Travis Scott. Cieszyła się ona tak ogromnym zainteresowaniem, że w niektórych restauracjach zaczęło brakować składników. Wiele wskazuje na to, że w Polsce może być podobnie.